美股收盤》輝達飆6.26％帶動美股收紅 台積電ADR大漲4.11％

輝達執行長黃仁勳在台北國際電腦展（COMPUTEX）演講中發表「RTX Spark超級晶片」，輝達股價1日飆漲6.26%。（資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕投資者關注美伊和平談判進展，輝達發表新一代AI個人電腦（PC）晶片後股價飆漲，帶領科技股漲勢，美股1日全數收紅。

綜合媒體報導，輝達執行長黃仁勳在台北國際電腦展（COMPUTEX）演講中發表「RTX Spark超級晶片」，內建由輝達、微軟與聯發科共同打造的N1X處理器，主打在PC上執行AI代理應用功能。黃仁勳表示，要重塑PC，藉此適應AI時代。輝達股價1日飆漲6.26%，合作夥伴微軟也上漲2.28%。

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其他焦點個股方面，半導體類股反應不一，高通大跌8.78％、Intel大跌4.67％、上漲 2.95%，美光股價首度站上1000美元，股價大漲6.64％。台積電ADR大漲4.11%，收在435.63美元；聯電ADR上漲3.20%，收在22.89美元。

道瓊工業指數上漲46.42點，或0.09%，報51078.88點。

那斯達克指數上漲114.19點，或0.42%，報27086.81點。

標普500指數上漲19.90點，或0.26%，報7599.96點。

費城半導體指數上漲136.27點，或1.06%，報12965.65點。

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