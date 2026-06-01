不僅封荷姆茲海峽！伊朗揚言闢新戰線 美油價飆漲近8％

伊朗揚言，不僅封鎖荷姆茲海峽，也將開闢新戰線。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕在伊朗國營媒體報導，德黑蘭將停止與美國的談判，並完全封鎖荷姆茲海峽，以報復以色列攻擊黎巴嫩後，美國油價1日一度飆破8%。

西德州中級原油（WTI）美東時間上午11時20分（台北時間晚間11時20分）上漲7.8%，每桶報94.17美元，布蘭特上漲6.72％報97.24美元。

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伊朗力保盟友黎巴嫩

伊朗官方媒體塔斯尼姆通訊社（Tasnim）在社群媒體上發文說，除非以色列停止攻擊加薩與黎巴嫩，並從黎巴嫩佔領區撤軍，否則伊朗談判官員將不會與美國舉行會談。

戰火可能波及曼德海峽

塔斯尼姆通訊社指出，德黑蘭將完全封鎖荷姆茲海峽，並開啟包括曼德海峽（Bab el-Mandeb）等其他戰線，該海峽是連接鴻海與亞丁灣的貿易要道。

過去一週，布蘭特與WTI分別下跌11.1%與9.6%，儘管創4月中旬以來最大單週跌幅，但自2月28日伊朗戰爭爆發以來，這兩個合約油價仍上漲了30%。

美國總統川普1日在其社群媒體表示，伊朗「真的希望達成協議」，並堅稱，這對華盛頓及盟友都是好事。該文說，「放輕鬆，最終一切都會解決，事情總是如此」！此前，美國與伊朗週末恢復空襲，雙方都宣稱襲擊荷姆茲海峽週邊的軍事目標。

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