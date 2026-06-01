臻鼎：加入輝達MGX生態系 深化全球AI供應鏈關鍵角色

臻鼎宣布加入輝達MGX生態系。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕全球PCB龍頭臻鼎-KY（4958）今日宣布正式加入 NVIDIA MGX生態系，攜手賦能次世代加速運算基礎設施發展，NVIDIA MGX是一套專為加速運算打造的模組化參考架構，旨在協助系統廠商降低研發成本、大幅縮短次世代產品的上市時程，進而顯著提升投資報酬率（ROI）。

臻鼎表示，能夠加入 NVIDIA MGX 生態系，不僅代表公司在高階 PCB 技術、品質可靠度與量產能力上獲得高度肯定，也展現臻鼎正逐步深化其在全球 AI 運算供應鏈中的關鍵角色。

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AI 正重新定義全球運算基礎設施，傳統的數據中心正加速轉型為具備超大規模運算能力的「AI 工廠」（AI Factory）。隨著 AI 技術轉向更具主動性的智慧代理系統（Agentic Systems），全球科技產業對基礎設施的需求正面臨顛覆性的重塑，這對硬體傳輸速度、電力傳輸密度以及系統擴充性，都提出了前所未有的嚴苛要求。

NVIDIA 最新推出的第三代 MGX 系統架構迎來重大的工程突破，透過創新的「純電路板（PCB-based）」設計，成功實現完全模組化、無電纜（Cable-free）的全新運算單元托盤與 NVIDIA NVLink交換器托盤。要全面支持這種高密度、去線纜化的物理架構革命，極度仰賴超高層數與高速傳輸的 PCB 核心基礎建設。

臻鼎表示，公司正是憑藉引領業界的 「One ZDT」 策略，成為目前少數具備獨特優勢、能完全滿足此嚴苛規格的頂級合作夥伴。 臻鼎強調，透過發揮「One ZDT」一站式高階購足平台的綜效，臻鼎能夠全面涵蓋高階 HDI、高層數伺服器板以及 IC 載板等關鍵產品，提供全球頂尖客戶全方位PCB解決方案、絕對的產品可靠性，以及最佳化的量產導入速度（Time to Volume）。臻鼎已展現全面迎向 AI 世代的堅定決心，藉由為 NVIDIA MGX 生態系交付兼具強韌度與次世代效能的互連解決方案，公司不單是在製造電路板，更是在為全球 AI 全速運算，構築最堅實的實體物理基石。

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