研華鎖定代理式AI商機 攜手輝達打造AI工廠大腦

展望後市，研華將持續深化與輝達合作，擴大邊緣AI（Edge AI）與加速運算產品布局。（研華提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕工業電腦龍頭廠研華（2395）深化與輝達（NVIDIA）合作，今日向市場釋出AI原生工廠架構（AI-Native Factory Architecture）與AI工廠大腦（AI Factory Brain），透過多元AI代理人（AI Agent）系統串聯工廠營運流程，將AI從單一應用推進至全廠級智慧決策，搶攻Agentic AI與實體AI（Physical AI）帶動的新一波智慧製造商機。

研華表示，此次架構整合輝達Factory Operations Blueprint（FOX）、NemoClaw、RTX PRO、Jetson Thor等技術，並結合研華WISE-Edge Developer Architecture（WEDA），協助製造業者將AI深度導入即時營運流程，因應生產彈性、人力優化與能源效率等需求。

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研華嵌入式事業群總經理張家豪說，公司與輝達進一步合作，象徵AI驅動智慧工廠發展的重要里程碑。藉由整合AI Factory Brain，以及基於NemoClaw打造的Edge AI與WEDA生態系，將以代理人驅動式AI、軟體定義協作、自主營運，推動全廠級智慧化發展，並建立實體AI智慧製造的最佳實踐藍圖。

其中，AI 工廠大腦定位為工廠營運的中央智慧決策中樞，可主動監測異常事件、分析潛在根因，並協調各類代理式AI與現場人員完成問題處理。系統可即時整合企業資源規劃（ERP）、製造執行系統（MES）、倉儲管理系統（WMS）及邊緣感測數據，由工廠管理代理系統統籌工廠內各領域的代理式AI協同運作。

研華提到，經由結合NemoClaw、Omniverse、Metropolis及Isaac Sim等平台，可進一步實現自動化工作流程、優化能源使用效率，提升設備綜合效率（OEE）、產品良率及平均修復時間（MTTR）等關鍵指標。旗下平台則可支援堆高機、人形機器人、自主移動機器人（AMR）及智慧物流設備等實體AI的運作需求，即時調整生產優先順序，協助現場人員進行決策與作業優化。

研華目前已於自家製造場域完成兩項代理式AI的驗證專案。其中，智慧能源代理式AI可自主控制空調與照明設備，全面部署後預計可降低工廠約10%的能源消耗；另一項生產線效率代理式AI則負責不間斷地蒐集產線資訊，分析生產效率、偵測異常與瓶頸，自動生成改善建議與班次報告，自導入約六個月以來已帶動產線效率提升12%。

展望後市，研華將持續深化與輝達合作，擴大邊緣AI（Edge AI）與加速運算產品布局，協助企業導入智慧製造、智慧倉儲、自主物流、工業機器人及數位孿生等應用，加速全球製造產業邁向AI原生工廠新時代。

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