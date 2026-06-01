上櫃公司2025年員工薪酬 信驊最高、觀光餐旅悽慘

2025年上櫃公司員工薪酬最高的公司為信驊。（示意圖，資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕櫃買中心今日公告總體上櫃公司2025年員工薪酬統計資訊。根據統計，員工薪資最高的上櫃公司是股王信驊（5274）、平均員工年薪為593.4萬元，且年增8.7%，是上櫃公司中唯一突破500萬元的公司，且比半導體同業的平均數高出3倍有餘。

根據櫃買統計，2025年員工薪資前10高的公司依序為信驊、斐成（3313）、鈊象（3293）、全心投控（2718）、原相（3227）、凡甲（3526）、新潤（6186）、久禾光（6498）、能率亞洲（7777）、鑫聯大投控（3709）。

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其中，斐成、鈊象的平均員工薪資破400萬元。員工薪資破300萬的上櫃公司則共計有12家，破百萬的公司則共有357家。

若以相較2024年增加的幅度來看，則以天能綠電（7842）的2025年員工薪資年增達到218.1%、成長最多，斐成（3313）、宏易（4530）也都翻倍，長聖（6712）也年增99%。

與高薪相對的，2025員工薪資最低的上櫃公司則是經營摩斯漢堡（MOS BURGER）的安心（1259）、竟僅28.7萬元，倒數第二名的亞洲藏壽司（2754）僅33.5萬元，豆府（2752）僅37.6萬元，瓦城（2729）也僅39.6萬元，是唯4家不到40萬元的公司。

上櫃公司中，最低薪的前10位分別為安心、亞洲藏壽司、豆府、瓦城、王座（2751）、全家餐飲（7708）、至興（4535）、南仁湖（5905）、米斯特（2941）、築間（7723），10家「慘業」9家觀光餐旅，且這10家公司2025年都有獲利，員工可謂淒淒慘慘淒淒。

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