台日韓股市狂噴！中國A股獨憔悴、科創50暴跌5％ 股民轟「垃圾」

6月1日，中國A股收黑，科創50指數大跌5%。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕今日（1日）台、日、韓股市全線上漲。然而，中國A股卻衝高回落，其中創業板指數跌逾2%，科創50指數在上一個交易日下跌5.04%之後，今天再度狂殺5%。中國股民哀號喊「垃圾A股」。

中國股市在6月首個交易日迎來黑暗的一天，上證指數下跌0.27%，收在4057.74點；深證成指下跌1.51%，收在15340.36點；創業板指數下跌2.15%，收在3950.94點；科創綜指跌3.78%，收1992.23點。

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科創50指數跌勢兇猛，上一個交易日重挫5.04%之後，今天再度大暴跌5%。

值得關注的是，在A股走弱之際，台日韓等亞洲主要股市樂翻天。韓股週一大漲4.69%，指數來到8874點新高，而KOSPI 200期貨盤中一度熔斷，至於日經盤中亦漲902點，指數來到67231點，同步創高，雖然創高遇賣單調節，終場韓股收8788.39點，日經收66934點，雙創收盤新猷。

台股方面，受惠於黃仁勳訪台與COMPUTEX展開等AI利多題材催化，今（1）日大漲604.97點，終場收在45337.91點，漲幅1.35%，盤中一度逼近46000點、觸及45931.10點，再度雙創盤中與收盤歷史新高。

中國股民眼見台日韓等股市漲翻天，A股獨憔悴，有人哀號喊「垃圾A股，A股垃圾」、「中國、日本、韓國都是亞洲國家，都是遠離中東戰場的國家，都是擁有大量散戶的股市，誰強誰弱?一目了然」、「日韓股市屢創新高，而A股卻反覆震盪，萎靡不振」。

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