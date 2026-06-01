momo強化物流佈局 北區物流中心導入AMR

momo北區物流中心導入AMR智慧搬運系統。（業者提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕本土電商龍頭momo富邦媒（8454）今日宣布，北區物流中心已完成托盤式自主移動機器人AMR智慧搬運系統導入，將原本高度仰賴人工的重物搬運作業，轉由機器人自動承接，人工搬運需求最高可降低近6成，進一步提升大促高峰期間的出貨穩定性與配送效率。

momo表示，過去電商競爭多聚焦在商品價格、促銷活動與流量，但隨著線上消費品類多元與日常化，消費者對到貨速度與穩定度越來越重視。尤其在雙11、週年慶等促銷檔期，短時間內湧入大量訂單，物流中心能否消化瞬間增加的進貨與出貨需求，已成為影響消費體驗的重要關鍵。此次AMR導入，正是momo持續投資智慧物流、自動化倉儲與出貨效率升級的重要一步。

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此次導入的AMR系統，主要部署在北區物流中心的自動化倉儲入口區，也就是商品進入自動化倉儲系統AS/RS前的重要銜接點。過去廠商完成進貨後，貨板從進貨、檢核到送入自動倉儲系統，仍有部分搬運流程需要人工作業銜接；AMR上線後，可自動承接入庫搬運任務，將貨板精準搬送至AS/RS投入口，串接進貨、檢核、搬運與上架流程，讓商品更順暢進入後續倉儲與出貨作業。

AMR就像物流中心裡的「智慧搬運員」，可以依照系統指令自動行進、定位與搬運，並透過感測器、條碼辨識與光達導航，在倉庫內穩定完成搬運任務。過去重複性高、體力負擔重的搬運工作，可交由機器人處理；現場人員則可轉向檢核、異常處理、設備管理與流程監控等更需要判斷的工作。

AMR導入後，相關作業區人工重物搬運量可減少近6成，不只降低人力負擔，也有助於減少進貨與上架流程中的搬運瓶頸，讓物流中心在面對大量進貨與訂單高峰時，維持更穩定的作業節奏，進一步強化大促期間的出貨穩定性與配送效率。

除了提升出貨效率，AMR導入也同步改善物流現場工作環境。物流中心每天面對大量商品進出，重複性高、重量大的搬運作業，對現場人員體力與職業安全都是挑戰。透過AMR承接重物搬運，可降低高強度作業比例，減輕人員負荷，也讓現場人力可轉向檢核、異常處理、設備管理與流程監控等更需要專業判斷的工作。

momo物流管理處副總經理王莉蓉表示，AMR上線的意義，不只是讓機器人搬貨，而是讓物流中心在大促高峰時，仍能維持穩定的出貨節奏。對電商平台來說，物流能力就是消費者體驗的一部分。

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