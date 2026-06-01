瞄準暑假商機，光禹「芯浪滑板衝浪水公園」6月中旬開幕。（業者提供）

〔記者張慧雯／台北報導〕由光禹國際（6595）傾力打造、緊鄰嘉義故宮南院的指標性BOT案「羊角藝術村」，核心壓軸「芯浪滑板衝浪水公園」預計於6月中旬開幕，光禹表示，園區首度引進全台首座、歐美最頂級的「城市滑板衝浪」科技設施，並聯手高鐵與旗下「咩咩上樹萌寵樂園」，推出暑期限定「買大人送小孩」與高鐵聯票專案，以「全台唯一」的稀缺娛樂搶攻高端家庭微度假市場。

光禹董事長字維新表示，「芯浪滑板衝浪水公園」不追求百萬人的擁擠，而是透過AI數位智慧管理，精準服務年客流量約12萬人次的高端客群，在台積電進駐帶動的產業群聚效應下，有信心讓新貴家庭不需出國，就能享受2天1夜、動靜皆宜的頂級微度假旗艦。

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告別傳統水樂園排隊兩小時的機械滑水道，「芯浪滑板衝浪水公園」主打水公園科技與精緻體驗的結合，園區引進高科技「極速滑板衝浪設施」，在安全、恆溫且智慧監控的環境下模擬出最完美的浪況，這項結合AI數位科技與極限運動的全新體驗，打破台灣水上娛樂的既有框架，拉開與傳統水樂園的市場檔次。

同時，光禹國際不打價格戰，暑期限定「買大送小」，開幕營運期間推出「大人購票同行，小孩免費入園」的限時優惠，開幕特別與台灣高鐵合作，購買聯票即享專屬票價優惠，水陸雙園聯票，下午體驗城市衝浪，早上更能無縫暢玩已引爆社群話題的「咩咩上樹萌寵樂園」，從高空漫步的極限冒險，到與超萌瓦萊黑鼻羊（笑笑羊）的近距離療癒互動，讓暑假更添色彩。

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