單月暴賺1.1兆！勞動基金4月底累計獲利逾1.5兆元 新制勞退分紅破8萬

勞動基金運用局今日公布各基金績效，幾乎所有基金都有2位數的獲利表現。（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕勞動基金４月的獲利果然「看不到天花板」！勞動基金運用局今日公布115 年截至4月底基金運用績效，整體規模達8兆3678億元的勞動基金，單月暴賺1兆1047.5億元，再破歷史紀錄；累計前４月收益數為1兆5392億元，收益率為 20.21％。勞工最關注的新制勞退基金分紅，截至4月底累計帳面收益突破兆元，達1兆491.8億元，以1292萬有效帳戶計算，平均每人前4月帳面分紅高達8.12萬元，再創新高。

勞動基金運用局今日公布各基金績效，幾乎所有基金都有2位數的獲利表現。勞保基金規模為1 兆5371億元，收益率17.19％，累計收益1948.1億元；新制勞退基金規模為5兆4747億元，收益率 19.73％；舊制勞退基金規模為1兆1062億元，收益率31.55％，累積收益2904.4億元；受衛生福利部委託管理之國民年金保險基金規模為 8147 億元，收益率為 18.04％；受農業部委託管理之農民退休基金規模為 292 億元，收益率為 22.48％。

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分析4月獲利暴衝的原因，勞動基金運用局表示，主要受益於全球金融市場的表現，特別是4月份台股的強勁漲勢。展望未來，美國聯準會（Fed）考量中東局勢為經濟前景帶來高度不確定性，且通膨仍處高位，重申將密切關注就業和通膨兩方面面臨的風險。國內方面，國發會預估整體製造業未來6個月展望持續擴張，但部分產業受地緣政治風險影響，持續面臨成本上升與缺料壓力，不同產業前景表現出現分歧。

勞動基金強調，雖然４月份基金績效暴衝，但今年以來金融市場波動劇烈，勞動基金秉持專業，持續追求穩定表現，整體勞動基金及國保基金近 10 年平均收益率分別為 11.23％及 11.26％，近 5 年平均收益率分別為 14.41％及 14.05％，投資績效穩健。

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