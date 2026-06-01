戴爾推平價XPS 13搶市 劍指蘋果MacBook Neo

美國筆電大廠戴爾（Dell）推平價XPS 13搶市，劍指蘋果MacBook Neo。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕美國筆電大廠戴爾（Dell）週日（5月31日）發表旗下最平價的筆記型電腦XPS 13，希望透過吸引學生和年輕專業人士，從蘋果（Apple）的MacBook Neo手中爭取市佔。

《路透》報導，戴爾XPS 13起售價為699美元（約新台幣2.19萬），並於返校季期間為16歲以上學生提供599美元（約新台幣1.88萬元）優惠價格。

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戴爾表示，XPS 13不僅價格具競爭力，更強調在效能與使用體驗方面優於同級產品。公司指出，XPS 13為旗下最輕薄的筆電機種，重量較MacBook Neo輕約227公克，同時配備更大的顯示螢幕。

市場分析認為，戴爾此次以較低價位產品積極搶攻筆電市場，顯示戴爾正借鏡蘋果策略，在記憶體晶片供應趨緊、消費者對價格更加敏感的市場環境下，擴大產品觸及範圍與客群基礎。

今年3月，蘋果推出MacBook Neo系列，起售價599美元，學生優惠價則降至500美元（約新台幣1.57萬元），主要鎖定Chromebook與入門級Windows筆電市場。該產品上市後，也帶動蘋果第2季業績表現。

對於蘋果的新產品布局，戴爾營運長克拉克（Jeff Clarke）表示，MacBook Neo是一款出色的產品，同時也驗證了市場對高性價比電腦產品的需求，並稱學生及一般消費者應擁有更多價格合理且品質優異的選擇，而這正是戴爾積極投入的市場方向。

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