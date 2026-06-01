林憲銘：沒有轉型就接不到AI商機 台灣ODM已進入新階段

林憲銘說，為因應挑戰，緯創早在10多年前便開始布局人才培育，除了與學校合作，也將資深人才調回台灣帶領團隊。（圖取自輝達直播）

〔記者方韋傑／台北報導〕AI浪潮帶動全球伺服器產業進入新一輪成長循環，緯創（3231）董事長林憲銘認為，台灣供應鏈能夠接住這波商機，關鍵不只是搭上AI熱潮，而是在過去數年完成一場艱辛的轉型，如果沒有經歷這段「痛苦的轉變」，即使AI機會來臨，台灣ODM（原始設計製造）廠商也未必能順利接住。

林憲銘今日在輝達（NVIDIA）GTC Taipei會前節目受訪時表示，從PC時代走向AI時代，製造模式已出現巨大變化。過去PC產業技術相對成熟，產品規格與製造流程高度標準化，客戶需求變動有限，ODM主要著重在規模化與效率化生產。但隨著AI伺服器、機櫃系統與資料中心建設興起，整體製造複雜度大幅提升。現在不只是硬體組裝，散熱、電源管理、系統整合以及軟硬體協同設計都必須同步考量，複雜度較過去呈倍數增加，製造業已從單純代工走向高階系統整合。

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林坦言，產業轉型過程並非一路順遂，台灣供應鏈也曾遭遇許多瓶頸。其中最明顯的挑戰便是人才問題。隨著地緣政治變化推動供應鏈重組，無論是台灣、美國或墨西哥等地擴產，都面臨人才短缺壓力。由於過去許多製造人才集中在中國，當供應鏈開始分散布局後，企業必須重新培養與建立人才梯隊。

林憲銘說，為因應挑戰，緯創早在10多年前便開始布局人才培育，除了與學校合作，也將資深人才調回台灣帶領團隊，希望逐步建立符合新世代製造需求的人力基礎。除了人才之外，數位化與AI導入也是產業升級的重要關鍵，過去依靠大量人力的管理模式已難以應付AI時代需求，企業必須透過數位系統以及AI工具協助營運，才能用更少的人力達到更高效率與品質。

林憲銘提到，這些改變不只是工具更新，而是企業DNA層級的轉型，近年來包括緯創在內的台灣科技製造業者，都已投入大量資源進行數位化改革，才能因應AI時代日益複雜的客戶需求。隨著Agentic AI（代理式AI）快速發展，未來AI不僅是產品，更將成為製造體系的重要組成，過去企業是AI設備的製造者，如今也逐漸成為AI的使用者，未來工廠將透過AI提升彈性、強化韌性，並具備更好的風險預測與決策能力。

林憲銘強調，目前AI基礎設施仍處於快速演進階段，從伺服器到機櫃系統都尚未完全標準化，客戶需求經常變動，對供應鏈提出更高要求。也因此，台灣ODM產業近年的轉型不只是因應AI熱潮，而是成功從傳統代工跨入高階系統整合的新階段。外界看到的是OpenAI與輝達帶動的AI浪潮，但若沒有過去多年持續投入人才培育、數位轉型與全球布局，台灣供應鏈也難以把握這波產業機遇。如今隨著AI時代來臨，台灣ODM產業已正式邁向新的發展階段。

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