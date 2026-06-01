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焦點股》外資認錯 南亞科、華邦電續領漲記憶體族群

2026/06/01 09:38

外資認錯，南亞科、華邦電續領漲記憶體族群。（記者洪友芳攝）外資認錯，南亞科、華邦電續領漲記憶體族群。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕外資大摩近日發布最新報告，大幅修正先前對記憶體偏保守看法，同步調升華邦電（2344）、南亞科（2408）目標價，也看好旺宏（2337）、力積電（6770）等後續表現，並皆給予「加碼」評等；大摩認錯，激勵記憶體族群今股價續表現強勁，紛創新高。

截至9點20分之前，力積電股價最高達94.5元，成交量超過19萬張；華邦電最高達172元，成交量超過8萬張；旺宏最高達173.5元，成交量超過4萬張；南亞科最高達377元，成交量超過3.5萬張。

大摩今年3月原預估DDR4下半年供需缺口約14%，但最新調查顯示缺口將擴大至19%至20%，主因來自美光及SK hynix持續將資源轉向DDR5與高頻寬記憶體（HBM），使DDR4供給進一步縮減，同時企業級SSD與資料中心需求卻持續增加，推升市場供需失衡。預估DDR4價格第三季還有機會再漲20%，未來二年市場缺口將維持18%至20%。

外資將華邦電目標價從100元調高至222元，甚至樂觀可達264元；南亞科目標價由278元調升至380元，最高有機會挑戰805元。

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