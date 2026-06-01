鮑爾警告：將聯準會政治化 將有損公信力

美國聯準會理事鮑爾（Jerome Powell）。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕美國聯準會理事鮑爾（Jerome Powell）週日（31日）警告，將聯邦準備系統政治化的後果，這是他擔任Fed主席8年任期結束後，首次在公開場合發表演說。鮑爾表示，如果任何一位總統可以隨意因政治分歧解僱Fed官員，那麼央行將施去維持強勁穩定經濟所需的信譽，呼籲大家共同維護民主制度。

綜合外媒報導，鮑爾在獲得甘迺迪勇氣獎（John F. Kennedy Profile in Courage Award）的得獎感言中表示，民主制度需要大量的時間、努力和耐心才能建立起來，但卻可能被輕易地摧毀。

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鮑爾將聯邦準備系統、法院和大學列為對國家成功，以及決定國家在世界上的地位來說關鍵的核心機構。鮑爾指出，即使努力改善這些機構，同時要保留他們好的地方也相當重要。和許多機構一樣，聯邦準備系統也正在接受壓力測試，包括了美國總統川普試圖解僱Fed理事庫克（Lisa Cook）、要求鮑爾辭職，以及對鮑爾本身的刑事調查。

鮑爾主席任期在5月15日正式結束，繼任者華許（Kevin Warsh）在5月22日宣誓就任Fed主席。即使卸任後，鮑爾決定繼續留任聯準會的理事，部份原因是他認為Fed的獨立性仍面臨威脅。這一決定實際上暫時阻止了川普再任命其他成員進入Fed理事會。

鮑爾表示，聯準體系的組織結構旨讓其在制定貨幣時，能夠不受政治因素的干擾，這些保障措施對大眾有利，兩黨政府都應該尊重這一原則。鮑爾補充，如果某個政府能夠以政策分歧為由，解除Fed官員的職務，那麼未來的政府也可能效仿，如此一來，大眾將不再相信央行會出於全美人民最佳利益來做出決策。

鮑爾強調，Fed將因此失去公信力，這是經過數十年才建立起來的，當局有責任保護這項無價的資產，讓現在的美國人和未來的世代都能享有他。

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