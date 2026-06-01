波克夏豪擲2137億元收購美建商Taylor Morrison 阿貝爾上任後首宗大型併購案

波克夏豪擲68億美元現金收購美建商Taylor Morrison，該交易為阿貝爾上任後首宗大型併購案。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕波克夏（Berkshire Hathaway）週日（5月31日）發布聲明，宣布同意以68億美元現金收購美國住宅建商泰勒莫里森（Taylor Morrison），進一步擴大集團在住宅建築市場的布局。這也是阿貝爾（Greg Abel）於2026年接任執行長、取代巴菲特（Warren Buffett）後，主導的首宗數十億美元規模收購案。

《路透》報導，根據交易條款，波克夏將以每股72.5美元（約新台幣2278元）收購泰勒莫里森，較後者529日收盤價58.5美元（約新台幣1838元）溢價約24%。此次交易企業價值約85億美元（約新台幣2671元），預計在取得股東及監管機關批准後，於2026年下半年完成。

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對於收購泰勒莫里森，阿貝爾表示，泰勒莫里森是一家「全美頂尖的住宅建商」，未來波克夏將整合旗下住宅建築資源，打造更完整的住宅平台，協助美國家庭更容易購屋。

泰勒莫里森為全美第6大住宅建商，業務遍及12個州，旗下品牌包括Esplanade、Yardly，產品涵蓋首購住宅與高端度假型社區。2025年公司營收達81.2億美元（約新台幣2552億元），淨利約7.83億美元（約新台幣246億元）。

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