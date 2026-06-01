房屋部分出租部分自住也能省稅 稅務局教你正確申報來減輕地價稅

自住兼出租營業怎麼課地價稅？新竹縣稅務局說明省稅關鍵。 （記者廖雪茹攝）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕不少民眾的房子，部分樓層出租營業、部分自住，卻因為不知道怎麼省稅，而讓自己的權益睡著了！新竹縣政府稅務局表示，房屋只要符合一定要件，即可依房屋實際使用情形，按比例適用自用住宅用地稅率，減輕負擔。

稅務局近來接獲民眾詢問，地主擁有一棟3層樓的房屋，每層樓面積均為55平方公尺，土地面積120平方公尺，若將1樓店面出租他人作生意，2至3樓仍是自用，應該怎麼做才能節省地價稅呢？

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稅務局指出，如果房屋「部分營業或出租、部分自住」，且供自用與非自用的使用面積能夠明確劃分，這個情況下只要2、3樓符合地價稅自用要件即已辦竣戶籍登記，且土地所有權人、配偶及未成年之受扶養親屬適用自用住宅用地未超過一處之限制者，即可依房屋實際使用情形，按比例適用自用住宅用地稅率，減輕負擔。

以前面的例子說明，民眾可以申請2至3樓房屋面積所占土地面積計80平方公尺，按自用住宅用地稅率計課地價稅，另40平方公尺仍按一般用地稅率計課地價稅。日後若終止租約全面恢復自用住宅使用，必須於當年9月22日前重新提出申請，並經稅務機關核准後，才能全部面積皆適用自用住宅用地優惠稅率課徵地價稅。

稅捐局提醒，經核准適用特別稅率課徵地價稅的土地，如適用之原因、事實消滅，以致不符合要件時，應於30日內向主管稽徵機關申報，以免遭查獲時被補稅處罰。民眾若仍有疑問，可向竹北總局諮詢，電話：（03）5518141轉411至416、421至424；竹東分局電話：（03）5969663轉111至114。

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