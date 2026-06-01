家庭防護成新核心！趨勢科技COMPUTEX首秀「家庭AI助理」Kaleida

AI改變家庭生活模式，守護重心也從個人走向家庭。（下載自pexels）

〔記者邱巧貞／台北報導〕COMPUTEX 2026（台北國際電腦展）本週登場，網路資安廠商趨勢科技旗下消費性事業群 TrendLife™，將於會展期間搶先公開業界首款專為家庭打造的AI助理「Kaleida™」，宣告將資安防護從個人裝置延伸至整個家庭生態系。

隨著AI（人工智慧）深度滲透大眾的日常生活，傳統的網路資安邏輯正面臨根本性的顛覆。TrendLife™指出，AI時代下消費者正面臨三大關鍵轉變，首先是防護思維的改變，「裝了防毒軟體就安全」的時代已經過去，數位威脅已從單點攻擊演變成對資訊與認知的操控，因此守護範圍必須從個人裝置擴大至整個家庭。

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其次是防護邊界的改變，過去的資安防護主要圍繞網路與終端設備，但隨著AI深入各類應用情境，防護範圍也必須延伸至AI生態系本身。

第三則是防護關鍵的改變，在AI能大量生成內容的時代，除了傳統病毒防禦之外，更重要的是即時辨識詐騙風險，以及培養民眾判讀AI生成內容的能力。

根據TrendLife™調查顯示，超過八成民眾願意使用能在家人遭網路犯罪鎖定時「提前預警」的工具，顯見長輩面臨日益擬真的AI詐騙，已成為現代家庭的重大隱憂。

此外，AI 普及也改變家庭生活模式。調查指出，台灣有近六成的孩子已頻繁使用 ChatGPT、Claude或Gemini等AI工具，然而卻有高達七成以上的家長，希望透過輔助工具確保孩子能以安全、積極且高效的方式使用AI，而非不加思考地直接向AI索取答案。

同時，肩負多重責任的「三明治族群」也極度缺乏能即時掌握家庭成員狀態的整合工具。這些現象都凸顯出市場對於「以家庭為核心」的守護策略有著高度需求。

有鑑於此，TrendLife™將於COMPUTEX 2026搶先預覽號稱業界首款家庭專屬AI助理Kaleida™，這款產品將防護概念從個人延伸至家庭，打造共同防護網，預計於今年下半年推出，初期以App形式提供，並將採訂閱制服務模式。

在功能設計上，Kaleida™最受矚目的亮點之一是「智慧學伴（Learning Buddy）」，不同於一般生成式AI直接給出答案，Kaleida™將透過引導式探索與提問設計，鼓勵孩子持續思考、驗證與延伸問題，藉此培養批判性思考能力，同時讓家長掌握孩子的學習歷程與AI使用軌跡。

目前Kaleida™已整合包括OpenAI GPT、Google Gemini以及Anthropic Claude等主流AI模型，能根據不同任務需求選擇最適合的模型。TrendLife™表示，未來只要市場上有更優秀的模型出現，都將持續納入評估與整合，確保使用者能獲得最佳的AI體驗與服務品質。

另一項亮點則是「資安防護核心」，延續趨勢科技近40年的資安基因，從數位威脅攔截進一步擴展到AI行為治理，希望在AI時代持續守護家庭數位生活安全。

此外，Kaleida™還整合四大核心能力，包括能夠理解家庭成員偏好、家庭脈絡與共同價值觀的「家庭AI引擎」；可在資料送入AI系統前先進行個資保護的「隱私防護盾」；可在安全框架下協助執行任務並於執行前確認授權的「安心AI代理」；以及能根據任務需求自動選擇最適合AI模型的「AI智慧優選」。

TrendLife™認為，未來家庭面對的不只是單純的網路威脅，而是橫跨手機、電腦、智慧家電、聯網汽車甚至機器人等各類AI裝置與服務所形成的新型態風險。因此，Kaleida™不只是另一個AI聊天工具，而是希望成為家庭層級的AI管理與安全平台，協助家長掌握家庭成員的AI使用情況，在隱私、自由與安全之間取得平衡。

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