為學區遷戶籍恐失自用住宅優惠稅率 未主動申報被查獲仍得補稅

新竹縣政府稅捐局提醒，全戶戶籍遷出即非地價稅自用住宅用地，未主動申報遭查獲仍應補稅！（記者廖雪茹攝）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹地區有不少民眾為了小孩就讀學區需要而遷戶籍，新竹縣政府稅務局提醒，如果全家人的戶籍都遷出，即不符合自用住宅用地要件，將來一旦被查獲，不只會被追補稅金，短匿稅額達3萬5000元以上者，還會被加處罰鍰。

稅務局表示，接獲民眾陳先生來電詢問：如果為了女兒就讀學區的需要而將戶籍全戶遷出，但全家人都還居住在原地址，地價稅還能繼續適用自用住宅用地2‰優惠稅率嗎？

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稅務局指出，自用住宅用地地價稅一旦核准後，不論何種原因遷出戶籍，至少要保留土地所有權人或其配偶、直系親屬其中1人戶籍在原地，將全戶戶籍遷出即不符合自用住宅用地要件，如果未依《土地稅法》第41條規定主動向稽徵機關申報改按一般用地稅率課徵地價稅，將來查獲會被追補稅金，短匿稅額達3萬5000元以上者還會被加處罰鍰。

稅務局舉例說明，假設陳先生持有的土地，原按自用住宅用地2‰稅率計課的地價稅為3000元，因女兒就讀學區需要，於2024年5月將全戶戶籍遷出，依規定陳先生應主動向稽徵機關申報改按一般用地稅率10‰課徵地價稅，當年度（2024年）仍可以自用住宅用地稅率課徵，並自2025年起地價稅應適用一般用地稅率，稅額將變更為1萬5千元。如果陳先生未主動申報，經稽徵機關於2026年開徵前查獲，則須追補2025年地價稅差額1萬2000元。

稅務局提醒，經核准適用特別稅率課徵地價稅的土地，如適用之原因、事實消滅，以致不符合要件時，應該在30日內向主管稽徵機關申報，以免遭查獲時被補稅及處罰。

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