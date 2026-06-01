砸600萬爽住豪華養老院！80歲嬤驚見「毛骨悚然內幕」 2個月崩潰打包逃離

砸600萬爽住豪華養老院！80歲嬤驚見「毛骨悚然」的霸凌，2個月崩潰打包逃離。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕「我再也無法相信任何人了……」現年80歲的佐藤文子（化名）眼神盡是無奈。兩個月前，她豪砸3000萬日圓（約新台幣600萬）入住豪華養老院，原以為買下的是餘生的優雅與安穩，沒想到其背後竟隱藏著令人毛骨悚然的「銀髮族霸凌」修羅場，擔憂自己會成為下１個受害者，寧願慘賠700萬日圓（約新台幣140萬），也要逃離這場噩夢。

日媒報導，「我之前先入為主地認為，既然我付了很多錢，那麼這裡肯定是個好地方」。佐藤女士在丈夫過世後不便獨居，決定用盡積蓄入住這間標榜「24小時醫療護理」、「頂級廚師供餐」的高級安養機構，每月另付30萬日圓（約新台幣6萬）管理費。原以為高昂的費用能換來終生保障，但從踏入的第１天起，空氣中瀰漫的冷漠與排外感，就讓她如坐針氈。

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真正的噩夢在１個月後的深夜引爆。當晚餐廳一片死寂，佐藤女士察覺異狀，偷偷往儲藏室方向一瞧，眼前的畫面讓她徹底震驚：幾名高齡住戶正惡狠狠地圍著１名坐輪椅的無助老婦，故意大聲叫囂：「快滾出去！」 更令人心寒的是，路過的機構工作人員目睹這幕「集體霸凌」，非但沒有上前制止，反而轉身裝作沒看見，快步離去。

「那一刻我才驚覺，這裡根本是校園霸凌的修羅場！」佐藤女士驚恐地表示，連員工都集體無視或帶頭騷擾特定對象，「我每天都活在恐懼中，害怕自己就是下1個目標。」

面對如同煉獄般的生存環境，佐藤女士曾向物業管理公司控訴，卻只換來負責人1句冷冰冰的「我們無法干預住戶間的糾紛」。求助無門的她，在入住短短兩個月後心碎決定搬走。

然而，逃離這場噩夢的代價極其高昂。根據日本多數付費養老院的合約，入住時的１次性預付款會被扣除高額的「初始折舊費」。最後，3000萬日圓的入住費僅退回約2300萬日圓（約新台幣460萬）。

「短短60天，我平白無故損失了近700萬日圓（約合台幣140萬元）。這相當於每晚住宿費超過10萬日圓（約新台幣2萬），這堂人生課真的太貴了……」佐藤女士苦笑，如今她搬回老家，雖然少了大廚料理，卻換回了千金難買的安心。

專家提醒，民眾在挑選安養機構時，除了看硬體與合約，更應在不同時段實地考察公共區域的氛圍，並仔細觀察員工與住戶的互動、機構對糾紛的危機處理機制，才不會讓原本遮風避雨的理想歸宿，淪為砸大錢卻求助無門的孤島。

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