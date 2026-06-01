美商務部出手補漏洞！阻輝達、超微高階AI晶片出貨中國境外中企。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕美國商務部罕見在週日（31日）採取行動封堵1個潛在漏洞，該漏洞可能讓輝達的Rubin和Blackwell處理器，以及超微的MI350x等全球最先進晶片流向設在中國以外地區的中資企業。

路透報導，這一出乎意料的指導意見表明，儘管美國大力限制中國企業獲得開發關鍵人工智慧能力所需的半導體，但美國最好的人工智慧晶片可能已經流入了位於馬來西亞等地的中國人工智慧公司的子公司。

請繼續往下閱讀...

知情人士透露，在華盛頓流傳1份關於漏洞的文件後，新的指導方針於週日發佈在美國商務部的網站上。路透社看到的這份文件稱「閘門已悄悄打開」。該文件日期為週五，但未列出作者。

目前尚不清楚在川普政府對進口敞開大門的這1年裡，究竟有多少晶片被出口。1位對供應鏈有著深入了解的晶片產業人士估計，出口量可能高達數十萬顆。

商務部在罕見於週末發布的指引中表示，將對總部設在中國的相關實體執行先進晶片許可證的要求，即使其位在中國境外。

商務部、輝達和超微都沒有立即回應置評請求。

這一疏漏源於商務部去年5月宣布，將不執行前總統拜登政府卸任前訂立的AI晶片出口管制規定。相關規定將各個國家分級管制，讓先進運算能力留在美國及其盟國，同時設法以更多方式阻止中國取得這些技術。

科技專家、前美國國務院官員麥蓋爾（Chris McGuire）在社群媒體發文指出：「這是一個極大問題。」他表示，這個疏漏讓中國企業的海外子公司得以在未申請執照情況下採購輝達Blackwell晶片。

他指出：「中國企業一直在採購這些晶片，很有可能大規模採購。」

不過，新指引並未要求資料中心停止使用這些晶片，或對諸如伺服器等高階運算設備中斷相關服務。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法