瑞士藥商山德士控中企低價傾銷抗生素 促歐盟啟動調查

瑞士學名藥製造商山德士（Sandoz）日前向歐盟執委會提出反傾銷投訴，指控中國供應商享有巨額補貼，扭曲了市場競爭。（彭博資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕英國《金融時報》5月31日報導，總部位於瑞士的全球最大學名藥製造商山德士（Sandoz）日前向歐盟執委會提出反傾銷投訴，指控中國供應商享有巨額補貼，因此能以極低價格提供抗生素，進而扭曲了市場競爭，並警告如果沒有更強有力的保護措施，歐陸將面臨失去關鍵醫療能力的風險。

山德士在訴狀中指控，從中國進口、一種廣泛使用的抗生素阿莫西林（amoxicillin）原料存在傾銷行為。該公司表示，已發現「扭曲市場行為的明確跡象」，包括低於成本的定價，以及中國當局對出口至歐洲產品的國家補貼。

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山德士指出，這類支持導致歐洲本地無法與之競爭，進而威脅到歐洲的阿莫西林生產。山德士稱，這是製藥領域數十年來首例這類反傾銷案件。

山德士執行長賽諾（Richard Saynor）表示：「目前全球高達90%的抗生素活性成分產自歐洲以外，主要來自中國，這種情況構成了一個嚴重的戰略漏洞，直接影響公共衛生、危機因應能力，以及歐洲在瞬息萬變的世界中捍衛自身地位的能力。」

山德士尤其批評中國供應商的角色，認為他們利用巨額補貼，以低價抗生素影響市場。賽諾指出：「我認為政界人士對此一無所知，歐洲決策人士猶豫不決的時間太久了。」

山德士認為，保護抗生素供應不再只是醫療保健問題，而是戰略貿易政策和經濟安全問題，敦促歐盟執委會啟動正式的反傾銷調查，以證明對中國抗生素進口徵收防禦性關稅的合理性。歐盟執委會目前正在審查山德士的投訴，以決定是否啟動貿易調查。

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