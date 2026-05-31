輝達秘密武器6/1亮相？傳這款晶片採台積3奈米製程 陸行之全說了

輝達N1／N1x晶片有望6月1日亮相，傳聞採台積電3奈米製程。圖左為輝達執行長黃仁勳、右為台積電董事長魏哲家。（圖取自NVIDIA Newsroom X帳號）

〔財經頻道／綜合報導〕輝達社群平台PO文預告「PC的新時代」（A New Era of PC）」，並附上台北流行音樂中心座標，引發聯想。而且聯發科、微軟、Arm官方社群平台也陸續發布相關貼文。傳聞輝達6月1日將攜手微軟發表首款以輝達處理器為核心的Windows PC，並同步推出AI Agent功能，輝達Arm架構筆電晶片N1／N1x可能正式亮相。知名半導體分析師陸行之表示，這款晶片採台積電3奈米製程。

陸行之在Substack指出，隨著 Computex 2026 即將揭幕，輝達與微軟聯合喊出「A new era of PC」的口號，輝達 N1 / N1X 系列晶片的核心功能與技術細節已透過流出的工程主機板（AI Book 樣機）及驅動資訊全面曝光。

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她說，這款晶片本質上是將資料中心與 AI 工作站（如 DGX Spark）的架構「行動化與微縮化」，其功能不僅僅是上網和文書，而是全面解鎖個人AI工作站推理及代理人的功能。

陸行之表示，輝達 N1 / N1X 是輝達攜手聯發科共同開發的 Client PC 旗艦級 SoC（系統單晶片），也是輝達重返 Windows 消费端 PC 市場的核心戰略武器。此系列晶片由輝達主導、聯發科協助核心整合，主要針對高階 AI PC、次世代輕薄/電競筆電、以及行動掌機（Handhelds）。

陸行之說，這款晶片採台積電3奈米製程，技術來源部分，輝達提供 GPU 與 AI 算力，貢獻了其最核心的 Blackwell 圖形微架構、Tensor / RT 核心、CUDA 生態圈以及基於先前伺服器/超級晶片的系統整合技術。N1 系列晶片的 Silicon（矽晶圓）源自於輝達邊緣運算/個人 AI 超級電腦 DGX Spark 所使用的 GB10 Superchip。

聯發科提供 CPU 與通訊基頻技術，負責 ARM 核心（Cortex-X925/A725）的晶片內部設計（SoC Integration）、低功耗電源管理（PMIC），以及潛在的 5G/Wi-Fi 高速無線通訊基頻技術整合。

至於核心競爭力部分有四大部分：

1、顛覆性的整合顯示效能（iGPU）：過去 Arm 架構筆電（如高通或 Apple 基礎款）最大的短板在於「重度遊戲」與「高階 3D 渲染」。N1X 直接塞入 Blackwell 架構、上看 RTX 5070 等級的 6144 個 CUDA 核心，儘管受限於行動端功耗使其時脈拉低（約 1.05 GHz 左右），但其圖形圖元與算力仍大幅碾壓市場上所有的整合晶片。

2、頂級的在地端（On-Device）AI 生態系：雖然對手都有 NPU，但輝達擁有全球最強大的 AI 軟體生態系（CUDA）。N1 除了 NPU 之外，還能直接利用 Blackwell 內建的 Tensor 核心執行複雜的 AI 推論，並預期將無縫整合輝達旗下的 Nemotron 等開源模型堆疊，讓創作者與開發者在筆電端即可流暢跑大模型。

3、高能效比的 Arm 結構與統一記憶體：結合聯發科在行動端 Arm 架構的低功耗設計經驗，與超高頻寬的 UMA 記憶體設計，能提供遠超傳統 x86 筆電的續航表現與瞬間資料吞吐量。

4、強大的 Wintel/WoA 官方背書： 此次微軟官方與輝達深度聯手，這代表 Windows 11 對 N1 的轉譯優化、軟體相容性以及 Copilot+ 的系統層支援都將達到前所未有的高度，補足了過去 Arm PC 的最大短板。

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