FT：北京當局把非洲「這一國」 當成補貼商品前進歐洲的跳板

摩洛哥港口等待裝船出口的汽車。（擷取自中國社群平台）

〔編譯盧永山／綜合報導〕英國《金融時報》（FT）報導，北京當局正在摩洛哥建立工業基地，中國企業自COVID-19疫情以來對這個北非國家所宣布的60億美元（新台幣1883億元）投資，引發了歐盟擔憂，中國的補貼商品可能會繞道摩洛哥，轉進歐洲市場，進而重創歐洲製造商。

在摩洛哥北部的港口城市丹吉爾，穆罕默德六世丹吉爾科技城占地500公頃，當地是剎車、電池組件等中國汽車零組件製造商的聚集地，希望能助歐洲電動車革命一臂之力。

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但歐盟官員警告，中國廠商宣布將在摩洛哥投資60億美元，可能把摩洛哥轉變為中國高度補貼商品前進歐洲的跳板。歐盟貿易事務專員塞夫柯維奇（Maros Sefcovic）表示，對摩洛哥的巨額投資，是中國透過其他貿易夥伴「轉運」出口產品至歐洲，來處理國內工業產能過剩的一個徵兆，「這漸漸成為歐洲經濟的一大問題」。

歐盟正在加強其貿易防衛，來對付中國和中國的這類貿易代理人，導致貿易緊張升高。歐盟執委會去年裁定，從摩洛哥運至歐盟的鋁合金鋼圈，透過中國的「一帶一路」基礎設施投資計畫，獲得拉巴特（摩洛哥首都）當局和北京當局的不公平補貼。

歐盟官員坦言，很難從中國與摩洛哥真正的工業合作，以及兩國試圖規避歐盟進口關稅之間做出區別。歐盟已對中國電動車徵收最高45%關稅，經合組織（OECD）估算，中國對產業的補貼為其會員國的3至8倍，通常是透過難以查明和採取反制行動的軟貸款（低於市場利率的貸款）。

倫敦智庫「全球政策研究中心」（GPI）國際貿易主管薩維奇（Bob Savic）表示，鋁合金鋼圈的例子說明了中國利用摩洛哥作為中階工業製品（如金屬與汽車零組件）進入歐盟橋樑的策略。

儘管摩洛哥否認會成為中國商品進軍歐洲的跳板，但該國無法忽視歐盟的擔憂。歐盟是摩洛哥最大的貿易夥伴，摩洛哥有三分之一的出口是銷往歐盟，2025年對歐盟的出口值超過260億歐元（新台幣9515億元）。

薩維奇指出：「中國進口商品被運至北非，進行有限的加工，然後再根據優惠的貿易協議出口至歐盟。歐盟對中國商品升高關稅，也使中國企業有繞道的誘因。」

薩維奇說，這個動態可能使北非轉變成一個競爭更激烈的經濟空間，歐盟在此尋求對中國進行去風險（de-risking），而中國則計畫將其工業產能轉移至海外，兩者戰略將在此交會。

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