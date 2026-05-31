有錢阿公手握1200萬 兒子求援遭拒怒嗆「錢帶進墳墓吧」決裂了

許多人努力存退休金，希望晚年生活無憂，但如果過度執著於守住財富，代價可能比想像中更高。示意圖。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕1名79歲的日本阿公擁有約6000萬日圓（約台幣1200萬）資產，卻始終堅持「退休金不能動」，即使兒子因孩子升學、家庭開銷陷入困境，多次開口求助仍遭拒絕。當孫子甚至差點因學費問題放棄理想大學時，阿公依舊不願伸出援手，最終兒子心寒怒嗆：「把錢帶進墳墓吧！」最終阿公守住了銀行裡的存款，卻換來一家人的決裂與無法挽回的遺憾。

日媒《The Gold Online》報導，許多人努力存退休金，希望晚年生活無憂，但如果過度執著於守住財富，代價可能比想像中更高。

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79歲的正治（化名）退休後獨居，妻子早逝，擁有約6000萬日圓（約台幣1200萬）金融資產，房貸已還清，加上穩定年金收入，生活並不匱乏。然而，他始終抱持著強烈的危機意識，常把「老後資金不能動」掛在嘴邊。

幾年前，52歲的長子健一（化名）因孩子升學、房貸及家庭開銷壓力增加，曾低聲下氣向父親尋求協助，希望能暫時借一筆教育費周轉。沒想到，父親毫不猶豫拒絕，認為教育費本來就該由父母自行負擔。

之後，無論是孫子準備大學考試、妻子住院，或家庭遭遇短期財務困難，健一多次向父親求助，得到的回答始終相同：「不要依賴別人」、「自己的問題自己解決」。

真正壓垮父子關係的，是長孫考上理想大學卻因學費和生活費壓力，一度考慮放棄升學。健一最後一次向父親開口，希望對方多少伸出援手。沒想到，父親依然冷漠回應：「別再依賴別人了。」那一刻，健一徹底心寒，忍不住說：「如果你那麼想守著那些錢，那就把錢一起帶進墳墓吧！」

自此之後，健一不再帶家人回老家，孫子也不再探望祖父。曾經熱鬧的新年團聚、節慶聚餐，全都消失了。健一坦言，讓他失望的從來不是父親不願拿出多少錢，而是在家人最需要支持時，父親連理解與關心都不願給予。那讓他感覺，在父親心中，存摺上的數字比家人更重要。

最後阿公守住了6000萬日圓的資產，卻失去了無法用金錢衡量的財富，也就是家人的信任與陪伴。或許，晚年真正珍貴的保障，不只是銀行存款，更是願意彼此扶持的親情。

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