最後1天！全國約30萬戶還沒報稅 兩時段加班收件

所得稅結算申報將於今天截止，國稅局今天中午加班收件，且當天收件時間延長至晚上7點。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕報稅倒數計時！所得稅結算申報將於今天截止，根據財政部統計，截至5月28日止，綜所稅已完成申報613.6萬件，若加計過去3天申報件數，預估還有2、30萬戶尚未申報，國稅局今天中午將加班收件，且當天收件時間延長至晚上7點，網路申報（含手機報稅）則是晚上12點以前均可申報上傳。

財政部指出，截至5月28日止，2025年度綜所稅已完成申報613.6萬件、占去年申報總件數698.3萬件87.9%，其中網路申報件數550.3萬件、稅額試算件數61.2萬件，兩者合計件數611.5萬件，占已完成申報件數99.7%。財政資訊中心資料則顯示，截至5月31日凌晨3點止，網路申報件數增至592.8萬件。

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台北國稅局表示，今年所得稅結算申報期間為5月1日起至6月1日，各地區國稅局6月1日中午將加班收件，當天收件時間更延長至晚間7時；民眾若自行採用網路申報（含手機報稅），6月1日晚上12點以前均可申報上傳。

台北國稅局指出，手機報稅操作簡單，無須安裝APP，只要利用智慧型手機連結至「財政部電子申報繳稅服務網」（https://tax.nat.gov.tw），進入手機報稅系統頁面，選擇「我要報稅」，透過「行動電話認證」、「戶口名簿戶號+查詢碼」或「行動自然人憑證」完成身分驗證後，即可下載「稅額估算表」，檢視後如無須變更內容，即可按步驟依序完成並執行「申報資料上傳」，待手機畫面出現「申報成功」訊息，即完成申報。

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