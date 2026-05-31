高資產「好野人」再寫新高 資產規模突破2.55兆

我國「好野人」再寫新高紀錄！高資產「管理規模」（AUM）金額達2兆5523億元。（法新社資料照）

〔記者王孟倫／台北報導〕我國「好野人」富豪人士的資產再寫新高紀錄！金管會公布我國「高資產」客戶財管業務辦理情形，截至2026年4月底，銀行業資產淨值達1億元以上的「客戶數」，達2萬4200人，成長率高達72.3%；至於高資產「管理規模」（AUM）方面，金額更達2兆5523億元，較去年同期年增62.16%。

４月投資市場搶搶滾，根據金管會統計，「好野人」無論是人數或財富規模，雙雙再創史上新高！

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首先，就銀行業來看，銀行局副局長張嘉魁指出，截至今年4月底，已有21家銀行獲准開辦高資產客戶業務，另有6家銀行仍在申請審核中，整體高資產市場規模持續擴大。

根據統計ˋ，截至去年4月底，高資產「客戶數」為1萬4045人、今年４月底增加至2萬4200人；高資產客戶「管理規模」AUM去年同期為1兆5739億元，今年為2兆5523億元。換言之，無論客戶數或資產規模均呈現增加趨勢。

其次，就4月底整體高資產客戶AUM資產配置組合：依序為存款（43.5%）、基金（16.8%）、債券（13.9%）、保險（11.9%）、境外結構型商品（7.5%）。

張嘉魁表示，與去年同期相比，存款比重下降，而基金、債券、保險及境外結構商品占比，都是增加。他表示，主因在於投資市場氣氛轉趨熱絡，使得我國高資產客戶，提高對收益型產品的配置比重，以追求更高報酬。

在證券業方面，證期局主秘王秀玲表示，截至今年4月底止，本會總計核准10家證券商以複委託、財富管理及自營等不同管道辦理高資產客戶業務，自開辦本項業務以來，累計高資產客戶數達1864人，累計交易金額約新台幣5245億元。

進一步看，與2025年4月底之累計客戶數1231人及累計交易金額3,047億元相較，累計客戶數計增加633人（增加51%），累計交易金額增加2198億元（增加72%），顯示高資產客戶參與資本市場動能持續升溫。

此外，目前券商、投信進駐「高雄專區」的申請、審查狀況。在投信投顧業方面，截至目前計有20家投信投顧業者向本會申請高雄專區試辦業務，17家經核准，3家刻正審查中。證券業：截至目前計有13家證券商向本會申請高雄專區試辦業務，全數業經本會核准。

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