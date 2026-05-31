出口與需求同步疲軟 中國官方製造業PMI降至3個月最低

中國官方5月製造業採購經理人指數（PMI）由4月的50.3降至50，創3個月以來最低。（路透資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕《路透》報導，中國國家統計局表示，5月製造業採購經理人指數（PMI）由4月的50.3降至50，創3個月以來最低，因新出口訂單萎縮和投入成本持續上漲，這加劇了外界對中國成長動能減弱的擔憂，儘管在服務業和高科技製造業的某些領域表現強勁。

分項數據顯示，由於供應改善而需求疲軟，5月生產和新訂單指數分別為51.2和49.9。新出口訂單指數的降幅更大，從4月的50.3降至48.6，這給北京決策人士帶來了更大的壓力，他們必須減少經濟對海外需求的依賴，並加強國內消費。

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中國物流信息中心分析師文韜表示：「國外需求放緩程度尤為突出，主要是因為消費品製造業的出口明顯萎縮。」

房地產市場、就業和消費支出疲軟持續抑制經濟成長，導致中國不得不依賴全球需求來吸收其製造業生產的商品。中國政府承諾解決供需失調的問題，並設定較保守的今年GDP（國內生產總值）成長目標，介於4.5%至5%之間，為改革留出了更大空間。

外部壓力也加劇了中國製造商的困境。美國和以色列2月底對伊朗發動戰爭，導致全球天然氣和石油輸出的戰略要道荷姆茲海峽實際關閉，能源價格飆升，製造商的成本因此暴漲，利潤面臨被擠壓的風險。

分項數據顯示，5月原物料價格指數為60.5，低於4月的63.7，但仍遠高於50，顯示製造商的投入成本持續上漲，儘管漲速放緩。

文韜表示：「採購價格指數仍處於擴張區間，顯示原物料價格持續上漲，這也推高了產品端的價格。」

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