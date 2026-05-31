能源危機也救不了！中國太陽能從全球第一淪「崩盤邊緣」 外媒曝慘況

中國太陽能產業正處於動盪之中。（資料照，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕外媒報導，當美國對伊朗發動軍事行動，導致全球能源市場劇烈震盪時，外界原本預期中國的太陽能企業將成為最大受益者。然而，儘管中國太陽能產業稱霸全球，當前卻深陷困境。中東戰爭帶來的短暫利多，也不足以挽救這個產業。從2024年開始，中國數十家太陽能企業倒閉或下市，大裁員潮席捲全產業，而真正的風暴，或許才正要開始。

《經濟學人》報導，中國生產了全球超過80%的太陽能板，大規模產能推動再生能源發展，甚至讓全球再生能源發電量在去年首度超越燃煤發電。

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中國太陽能出口自中東戰火爆發後確實出現一波成長，但對業者而言，這只是杯水車薪。因為他們正同時面臨三大嚴峻挑戰，「國內需求首度下滑、產能嚴重過剩，以及海外市場保護主義升溫」。

更糟的是，這些問題發生在產業最脆弱的時刻。由於激烈價格戰，自2024年以來，多數太陽能企業持續虧損，破產案例不斷增加。曾經高速成長的「世界太陽能工廠」，如今正面臨殘酷的市場清算。

從全球來看，太陽能產業向來不是投資人的天堂。太陽能板本質上差異不大，一旦某家公司推出技術改良，很快就會被競爭對手模仿。因此，企業往往透過擴大生產搶占市場，導致供給經常遠遠超過需求，利潤被迅速壓縮。過去也曾發生類似情況，但這次的衰退規模遠比以往嚴重。

中國一直是全球最大的太陽能市場，但近年裝設速度快到超過電網負荷能力。如今全中國的屋頂、山坡與沙漠幾乎都鋪滿深灰色的矽晶太陽能板。過去中國主要依賴燃煤發電，能根據需求靈活啟停；但太陽能只能在白天發電，容易造成白天電力過剩、夜間供電不足。因此，今年1月至2月期間，中國約有9%的太陽能發電遭到浪費，高於去年同期的6%。

由於電網消化能力有限，中國已很難繼續大規模增加太陽能裝置容量。產業團體預估，今年中國新增太陽能裝機量可能較2025年下滑24%至43%。彭博新能源財經（BloombergNEF）甚至預測，這將導致全球太陽能板需求在2026年出現近20年來首次下滑。

要解決問題，中國必須建設更多儲能系統，利用大型電池儲存白天多餘電力，或透過超高壓輸電網將電力送往其他地區。雖然相關建設正持續推進，而且電池價格也隨產量增加而快速下降，但這些改革需要時間。因此，即便未來太陽能裝機量恢復成長，速度也很可能遠低於過去幾年的爆發式擴張。

除了需求疲弱，中國太陽能產業還面臨嚴重供給過剩。多年來的投資狂潮，使中國目前每年具備超過1000GW的太陽能板生產能力。相比之下，2025年全球新增安裝量約為600GW。彭博新能源財經分析師Jenny Chase指出，中國目前的產能甚至遠超全球市場未來可能吸收的規模，她直言「全球已經很難找到太陽能裝置容量不足的大國了。」

面對供過於求問題，許多太陽能企業曾試圖透過「自律」控制產量。去年部分廠商甚至協議設定最低售價與生產配額，希望穩定市場。但合作很快破局。

協議生效數週後，就有企業被公開點名違規增產。今年1月，中國官方更擔心相關行為可能演變成壟斷聯盟。另一方面，中國政府對太陽能產業的支持力度也明顯減弱。

過去政府提供廉價土地、低利貸款甚至零利率融資，大力扶植產業發展。如今政策已逐漸轉向。自去年6月起，新建太陽能電廠必須依照市場價格售電，不再享有固定補貼電價。此外，今年3月出口暴增的一大原因，是企業趕在4月1日前出貨，以便享受即將取消的出口退稅優惠。

中國部分地方政府甚至開始要求太陽能企業退還數百萬元人民幣補貼款，寧可讓虧損企業倒閉，也不願繼續提供資金支撐。

地緣政治風險也正為產業帶來更多陰霾。由於中國太陽能板價格極低，許多國家擔心本土產業受到衝擊，因此紛紛祭出保護措施。自2022年以來，美國已大幅限制中國太陽能產品進口，並對部分產品課徵高額關稅。

部分國家甚至擔憂中國製設備可能對能源基礎設施構成國安風險。為避開政治風險，一些中國企業已開始將生產基地轉移至海外。

目前產業前景依舊黯淡。自2024年以來，已有超過40家中國太陽能企業破產、遭併購或從證券交易所下市。根據路透統計，中國前五大太陽能企業已有約三分之一員工遭到裁撤。研究機構S&P Global分析師Jessica Jin表示，真正的大規模整併潮甚至還沒開始。

雖然近幾個月太陽能板價格略有回升，但仍低於平均生產成本。中國四大太陽能龍頭，LONGi Green Energy Technology、Tongwei、JinkoSolar及Trina Solar的股價，至今仍遠低於幾年前的高峰水準。

中國太陽能產業是否還有翻身機會？分析人士認為，如果各國降低對中國產品的貿易壁壘，將有助於產業復甦。另一個可能的救命稻草，則是新一代高效率太陽能技術的商業化。

目前主流太陽能板的光電轉換效率約為22%至24%。而被視為下一代技術的「鈣鈦礦（Perovskite）太陽能電池」，未來有機會將效率提升至30%以上，同時降低生產成本。然而，在這場殘酷的產業淘汰賽中，最大的問題或許不是技術能否突破，而是當下一個太陽能革命到來時，還有多少中國太陽能企業能夠活著看到那一天。

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