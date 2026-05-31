二手車市場不能說的秘密？內行人急勸這5情況千萬別買

外媒提醒，向私人賣家購買二手車之前，務必進行全面評估，避免日後付出高昂代價。（示意圖，歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕經銷商的價格和費用依然居高不下，即使是二手車也是一筆不小的開銷。因此，許多買家轉向私人賣家，尋求更優惠的價格，但也伴隨著額外風險。外媒提醒，若有5種情況出現屬於危險訊號，千萬別下手，包括賣家拒絕驗車、催促付款、價格低的離譜、不願意事先提出產權證明、只收現金。

美國財經媒體《Kiplinger》報導，從私人賣家購買二手車是省錢的明智之舉。根據凱利藍皮書（Kelley Blue Book）顯示，新車貶值很快，前兩年貶值約30%，之後每年貶值8%至12% 。

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同時，經銷商的價格和費用依然居高不下，即使是二手車也是一筆不小的開銷。因此，許多買家轉向私人賣家，尋求更優惠的價格。

私人交易雖然能省下不少錢，但也伴隨著額外的風險。與從經銷商處購買不同，私人交易的車輛通常按現狀出售，而且往往不包含車輛保固或其他消費者保護措施。因此，在付款之前，採取一些關鍵步驟來保護自身權益並確保購買符合預期的車輛至關重要。

以下是向私人購買二手車必須注意的重要事情：

1、在驗車之前，請務必確認賣家是否擁有該車輛。要求查看車輛所有權證，並核對賣家姓名是否與證件上的姓名一致。如果不一致，賣家可能沒有合法出售該車輛的權利。

2、車輛歷史記錄：查看車輛歷史報告，找出潛在問題，包括事故史、里程調表、有無泡水、所有權歷史等。仔細查看車輛歷史報告和賣家提供的資訊是否有不一致之處。這些不一致之處可能是危險信號，提醒您應該放棄購買。

3、請專家檢查一下車子：專業檢測可以發現一些隱藏的問題，例如漏油、車架損壞、鏽蝕、變速箱故障或試駕時不易察覺的警告燈亮起等。花幾百美元進行一次檢測，可以在完成購買前發現重大問題，為您節省數千美元的意外維修費用。

4、在日光下檢查車輛：在日光下檢查車輛，這樣更容易發現潛在問題。注意油漆是否不均勻、車身面板是否拼接不齊或是否有縫隙，這些都可能表示車輛先前受損或維修不當。檢查車輛內部和外部時，請注意是否有淹水損壞的跡象，例如座椅下的泥漿、霉味、引擎室內的潮濕或地毯上的污漬。

5、真正試駕：對車輛進行全面的試駕，包括城市街道和高速公路行駛，注意是否有異常。同時也要測試煞車，行駛過程中，請注意車輛是否直線行駛或偏向一側。

專家還提醒買家應該放棄購買的5大危險訊號，包括包括賣家拒絕驗車、催促付款、價格低的離譜、不願意事先提出產權證明、只收現金。有些賣家可能會要求低價車輛的買家用現金支付。務必謹慎對待此類交易，並確保在安全的場所進行，使用銀行支票比攜帶大量現金安全得多。

報導強調，從私人賣家購買二手車可以有效省錢，但如果您忽略了警告訊號或跳過重要步驟，這些省下的錢很快就會消失。花時間核實車輛所有權、查看車輛歷史記錄、安排購車前的檢查並徹底試駕，可以避免付出高昂代價。

同時要謹慎對待交易，不要讓情緒或壓力影響決定。如果感覺不對勁，或是賣家不願意回答問題或提供文件，那就做好放棄的準備。

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