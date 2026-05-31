每週只花7小時！28歲女靠「這副業」年賺19萬 夏季還更好賺

英國一名女子透過發布音樂祭、派對活動與生活風格影片，在過去一年賺進約4500英鎊。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕英國一名28歲女子在TikTok僅擁有約4300名粉絲，卻透過發布音樂祭、派對活動與生活風格影片，在過去一年透過平台賺進約4500英鎊（約新台幣19萬元）。她也分享，成為所謂的「奈米網紅（Nano-Influencer）」其實可能是最理想的副業之一。

外媒報導，28歲的法蘭奇（Bethany French）目前是一名退休金行政管理員，平日從事朝九晚五的上班工作，其餘時間則經營TikTok帳號，分享自己參加音樂祭、電子派對（Rave）以及日常生活的影片內容。

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由於粉絲數未達1萬人，她被歸類為「奈米網紅」，無法加入TikTok創作者基金（Creator Fund）。根據規定，創作者必須擁有至少1萬名粉絲，且過去28天累積10萬次觀看，才符合申請資格。

不過，即使無法透過創作者基金獲利，法蘭奇仍能每月賺取約300英鎊（約新台幣1.3萬元），收入主要來自替企業推廣指定音樂、參與品牌活動以及接案合作。一年累計能賺約4500英鎊。

法蘭奇表示，大約一年前開始認真經營TikTok。當時她剛結束一段感情，也對原本工作感到倦怠，因此決定將空閒時間投入內容創作。為了學習如何透過TikTok變現，她主動觀看大量YouTube教學影片，研究即使粉絲不多，也能透過平台賺取收入的方法。

她透露，目前所有薪水主要用於支付房租與生活開銷，而TikTok帶來的額外收入則全部拿來享受生活，例如參加音樂祭、購買衣服、美妝用品或與朋友聚餐。值得注意的是，法蘭奇每週投入內容創作的時間僅約7小時，平均每天上傳最多4支影片，卻能持續創造穩定收益。

除了現金報酬之外，她也經常收到品牌免費寄送的產品。她透露，曾與服飾品牌合作，獲得價值500英鎊（約新台幣2.1萬元）的服裝，只需發布6支相關影片即可。此外，她也收過蛋白粉、磁吸式假睫毛等產品作為合作回饋。

她表示，目前合作模式大多透過品牌活動進行。企業會提供影片企劃簡報（Content Brief），創作者可自由參加活動，最終依照影片互動率與表現排名獲得不同報酬。她分享，單支影片最高曾替自己帶來85英鎊（約新台幣3561元）收入，而夏季則是接案旺季，尤其與音樂祭相關的內容需求特別高。

隨著內容持續累積，她的粉絲數每月約增加100至150人，雖然成長速度不算驚人，但仍穩定向上。她希望未來一年內能進一步擴大影響力，甚至朝全職內容創作者方向發展。

談到經營社群的心得，法蘭奇坦言，過去曾因在意外界眼光而不敢發布影片，但後來發現最大的障礙其實來自自己。她也向有意投入TikTok副業的人分享自己的經驗，認為不必等到擁有大量粉絲才開始嘗試變現，最重要的是持續創作並保持個人特色。

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