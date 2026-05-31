斷交國眼紅了？台灣砸40億買爆1友邦商品 高於這2國對中出口總和

2025年瓜地馬拉對台灣的出口額超過1.272億美元，蔗糖占大宗。（示意圖，彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕外媒報導，2025年瓜地馬拉對台灣的出口額超過1.272億美元（約台幣40億），這數字高於同期宏都拉斯和薩爾瓦多對中國的出口額總和約1.029億美元（約台幣32.4億）。

《Centroamerica360》5月30日報導，去年瓜地馬拉對台灣的出口額達到1.272億美元，鞏固了台灣作為瓜地馬拉產品在亞洲主要出口目的地之一的地位，遠遠超過宏都拉斯和薩爾瓦多與中國的貿易表現。

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報導指，宏都拉斯和薩爾瓦多與中建交而斷絕與台灣的外交關係，2025年，宏都拉斯和薩爾瓦多對中國市場的出口額合計略高於1.029億美元，低於瓜地馬拉對台灣的出口額。

蔗糖主導了瓜地馬拉對台灣的出口。瓜地馬拉出口商協會（AGEXPORT）的數據指出，該產品在 2025 年為瓜國創造 9590 萬美元（約台幣30.2億）的收入，相當於對台出口總額的 75.4%。咖啡則以 2460 萬美元（約台幣7.75億）位居第二，占總出口額的 19.3%。

其他產業在台灣市場也保持著一定的能見度。蝦和龍蝦的出口額共計 450 萬美元（約台幣1.42億），占總額的 3.5%。此外，瓜地馬拉還向台灣出口了價值 86萬8980 美元（約台幣2737萬）的銅及其製品，以及價值 30.2 萬美元（約台幣951萬）的飲料、酒類液體和醋。

這項亮眼的貿易表現，得益於瓜地馬拉與台灣之間現行有效的自由貿易協定（FTA），該協定為瓜地馬拉產品進入亞洲市場提供了便利的渠道。

瓜地馬拉出口商協會（AGEXPORT）認為，未來仍有空間擴大新的農產工業、水產養殖及製造業產品的參與度，從而打造出一個多元化且越來越受台灣消費者歡迎的出口供應體系。

至於宏都拉斯部分，根據該國中央銀行的數據，2025 年宏都拉斯對中國的出口總額為 5290 萬美元（約台幣16.7億）。在主要出口產品中，以咖啡和糖最為突出，但兩者的出口額均僅勉強超過 1000 萬美元（約台幣3.15億）。此外，出口品項還包括菸草、蝦及其他農產工業產品。

這一結果與宏國與台灣斷交前對台貿易水準相比，出現顯著萎縮。在台宏保有完整外交關係的最後一個全年度（2022 年），宏都拉斯對台出口額曾達 1.06 億美元（約台幣33.4億）。當時白蝦是核心出口產品，約占出口總額的 40%，其餘則為龍蝦與吳郭魚。

至於薩爾瓦多，2025 年對中國的出口額下滑 5.3%，從 5280 萬美元（約台幣16.6億）降至 5000 萬美元（約台幣15.7億）。此外，中國仍未進入薩爾瓦多前十大出口目的地之列，僅占該國總出口額的 0.8%。薩爾瓦多對中國的出口結構高度集中在蔗糖，在某些時期甚至占了總出口量的 70% 以上。

在 2018 年與台灣斷交之前，薩爾瓦多對台灣市場的出口額為 5340 萬美元（約台幣16.8億）。其中，約 4500 萬美元（約台幣14.2億）為蔗糖，而咖啡也曾是需求量極大的產品之一，這使得台灣曾是薩爾瓦多咖啡豆最重要的買主之一。

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