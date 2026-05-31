SpaceX股票能成為下個蘋果或輝達？專家看好揭5大理由

SpaceX正準備上市。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕美國財經網站《MoneyLion》報導，SpaceX正準備於6月12日上市，股票代號為SPCX。市場預期這將成為史上規模最大的首次公開募股（IPO）之一，公司目標估值高達1.75兆至2兆美元，2025年營收達187億美元。隨著SpaceX即將進入公開市場，許多投資人開始好奇SpaceX是否有機會成為下一個蘋果（Apple）或輝達（NVIDIA）？報導採訪多位投資專家後發現，不少人對SpaceX的未來發展抱持高度樂觀態度，並提出以下5大理由。

1.建立了如同蘋果般難以撼動的基礎設施護城河：SpaceX與蘋果有一個共同點，就是打造出競爭對手難以複製的生態系統。Best Interest Financial執行長兼總裁Cody Schuiteboer表示，「SpaceX已經建立起新世界的基礎設施層，就像蘋果曾經掌握智慧型手機世界的基礎設施一樣。」他指出，掌握基礎設施意味著掌握流量入口，就像光纖網路業者能夠向所有使用其網路的資料流量收取費用一樣。

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科技投資策略師兼作家Igor Pejic則補充，「蘋果整合了硬體、軟體與服務，而SpaceX則整合火箭、衛星、引擎以及Starlink衛星網路，成功實現垂直整合與全產業鏈控制。」他認為，這不僅提升效率與品質，更建立起極高的市場進入門檻，成為未來高獲利商業模式的重要基礎。

2.星鏈可能成為SpaceX的「iPhone時刻」：當年蘋果推出iPhone時，原本只是販售一項產品，後來逐漸發展成擁有穩定訂閱收入的龐大生態系。許多分析師認為，SpaceX旗下的衛星網路服務Starlink，很可能就是公司的「iPhone時刻」。

目前Starlink營收已占SpaceX總收入的一半以上，全球用戶數突破1000萬人，且偏遠地區對高速網路需求持續增加。Scorpio Tax Management投資策略師Jörn Kleinhans表示，「SpaceX在火箭發射市場建立的主導地位，就如同蘋果在智慧型手機市場的地位。」他認為「Starlink可能正在成為SpaceX的iPhone，一項能夠進入全球數百萬家庭的消費級產品。」

3.利潤擴張模式與輝達極為相似：輝達之所以能成為全球市值最高企業之一，不只是因為AI需求暴增，更因為規模經濟讓其利潤率持續擴張。專家認為，SpaceX同樣具備類似特性。Cody Schuiteboer指出，「SpaceX已利用可重複使用火箭完成超過200次任務，讓發射成本降低超過30%。」隨著發射次數增加與規模擴大，其邊際成本將持續下降，利潤率也有機會進一步提高。

Igor Pejic則進一步指出，「就像輝達主導AI晶片市場一樣，SpaceX在太空基礎設施領域也幾乎無人能敵。」他甚至認為，如果未來SpaceX能在太空建立AI資料中心，並大幅降低AI運算能源成本，將可能徹底改變全球AI競賽格局。

4.政府長期合約帶來穩定現金流：目前SpaceX已是美國國家航空暨太空總署（NASA）的主要發射服務供應商。此外，市場也預期SpaceX有機會參與美國總統川普提出的「金色穹頂（Golden Dome）」飛彈防禦系統計畫。

這類政府合作案通常具有多年期特性，可為公司帶來穩定且可預測的收入來源。Cody Schuiteboer表示「美國政府與國防部對SpaceX的依賴程度正持續提高。」他指出，許多航太相關承包商已與SpaceX簽署多年期合作協議，使其未來營收能見度遠高於多數競爭對手。此外，根據市場預估，全球太空經濟規模到2035年有望達到1.8兆美元。

5.xAI可能成為最大驚喜，也可能是最大變數：然而，SpaceX並非所有業務都已獲利。其中，旗下人工智慧公司xAI在2025年消耗了公司約61%的資本支出，大部分資金投入AI基礎建設。數據顯示2024年營運虧損16億美元，2025年營運虧損64億美元，虧損規模持續擴大。Coin Bureau共同創辦人兼分析師Nic Puckrin表示，「如果SpaceX能專注在自己最具優勢、且擁有絕對領導地位的核心業務上，它確實有機會成為下一個蘋果或輝達。」不過他也坦言「我不確定IPO募集到的資金，是否會有大量資金投入xAI。」

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