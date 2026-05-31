存1900萬養老、51歲就提早退休 他卻喊「只剩絕望」的殘酷真相

老後生活的關鍵已不再只是「累積資產」，而是「如何使用資產」。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕日本一名55歲男子靠著穩健投資，累積近9800萬日圓（約新台幣1906萬元）資產，表面上看似已接近財務自由的頂點，提早退休、時間與金錢都不缺，只差一步就能跨入「億萬日圓資產」門檻。然而，他卻坦言，每天都感到「近乎絕望」，當財富不再是問題，新的難題反而浮現。

日媒報導，單身的K先生（化名）過去在製造業工作，最終年收入約800萬日圓（約新台幣156萬元）。生活一向簡單，居住在租賃公寓，雖然會購買新車，但往往一開就是十年以上。他坦言，自己並沒有特別強烈的理財規劃，也沒有刻意節省，只是「本來就沒有什麼想買的東西」，生活重心長期放在登山與釣魚等興趣上。

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50歲時，他手中現金已累積至約5000萬日圓（約新台幣973萬元），但當時仍未投入投資市場。51歲提早退休時，他觀察日經指數走勢後，才首次進場布局全球股票型基金，並在退休金與市場上升的加持下，資產一路成長至約9800萬日圓。然而，財富成長並未帶來預期中的安心感。反而在退休後，他開始面臨另一種心理落差。

起初，他仍能享受自由時間，專注於登山與釣魚，但約一年後曾短暫重返職場，這份工作的福利非常好，周圍的人都羨慕不已，但好景不長，很快選擇離開。他形容，那份工作「說不上來，就是不對勁」，他隱約渴望找到有意義的工作，或是能造福社會的工作。

退休4年後，K先生逐漸發現，自己唯一能長時間投入的事情，只剩下資產管理。他每天觀察市場變化、研究投資資訊，反而成為生活中最有存在感的活動。

他坦言「時間很多，錢也夠用，但我不知道該花在哪裡。每天都很無聊，甚至會開始懷疑人生的意義。」

專家指出，這類情況並非個案。當一個人累積足夠財富、基本生活不再需要擔心時，「如何花錢」反而成為新的心理壓力來源。他直言「我本應該經濟寬裕，但當我思考活著的意義時，一種近乎絕望的感覺便湧上心頭。」

專家強調，老後生活的關鍵已不再只是「累積資產」，而是「如何使用資產」。當金錢不再是壓力來源時，人生的空白感也可能隨之浮現，而如何重新定義生活目標，成為比財務更重要的課題。

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