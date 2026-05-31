COMPUTEX展利多加持，台股續攻4萬5大關。（圖擷取自奇摩股市）

〔記者張慧雯／台北報導〕COMPUTEX展等科技盛宴陸續登場，台股距離4萬5千點只差一小步!法人認為，5月29日再度創下天量1兆8164億元，大盤盤中新高點更創下4萬4954點的新高，此次日日以超量滾量模式攻堅，台股上看4萬5，不過，量能不斷放大，每天盤中指數波動幅度也轉為變大，投資人操作仍須多留意風險。

觀察三大法人上週清一色站在買方，統計5月外資買超台股2362.11億元，投信也加碼1739.24億元，僅有自營商減持1060.62億元，總計三大法人5月單月買超3040.73億元。

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玉山科技島基金經理人王偉哲指出，台股近期題材面依然利多不斷，包括COMPUTEX展陸續登場，本次主題「AI Together」，將聚焦最新的AI運算、機器人、智慧移動、次世代科技等最新趨勢，將激勵相關概念股有所表現，且國內景氣對策燈號連5紅、美方落實台美投資MOU降低傳產業關稅等基本面利多，可望帶動台股持續挑戰新高，惟短線行情可能出現波動，建議可適度保持資金彈性，並以先進製程、先進封裝、高速傳輸等相關族群為主。

野村投信投資策略部副總經理樓克望也說，AI資本支出正進入高速擴張階段，預估至2030年全球AI基礎設施支出規模將達3至4兆美元，顯示AI產業仍處於長線成長初期，相關商機持續擴大；值得關注的是，NVIDIA此次亦首度將Vera CPU的財務貢獻具體化，揭露其在今年已具備約200億美元營收能見度，正式切入長期由x86架構主導、規模高達2000億美元的CPU市場，象徵AI運算架構正進入新時代。

元大投顧也分析，台股走勢鬧熱滾滾，5月29日再度創下天量，但由於量能不斷放大，每天盤中指數波動幅度也轉為變大，突顯目前大盤位階，籌碼已不穩定，不可大意，同時，權值王台積電（2330）雖然再創天價，但黑棒頻率過高，可同時參考ADR動向。

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