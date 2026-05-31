金價震盪走低 投行看好年底挑戰每盎司5000美元

受中東局勢與升息預期金價震盪走低，投行看好年底挑戰每盎司5000美元。（圖由黃金價格資訊站）

〔記者張慧雯／台北報導〕國際金價隨著中東局勢而波動，美伊雙方仍有零星交火、能否達成框架協議的訊息反覆，在荷姆茲海峽持續封鎖的情況下，年底前升息機率逐漸升高，造成黃金價格震盪走低，每盎司約在4500美元附近震盪；期元大S&P黃金ETF（00635U）研究團隊表示，投資人短線要視3月下旬的前波低點（每盎司4357美元）能否有效支撐，不過，投資銀行多認為年底金價有望回到每盎司5000美元。

目前各大投行如高盛、美銀、瑞銀、德意志銀行及摩根大通等仍持續看好黃金後勢，主要理由在於央行持續性買盤、主權債務危機造成貨幣貶值以及資產配置需求等，預期年底前金價有望回升至每盎司5000美元至6000美元。

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期元大S&P黃金ETF（00635U）研究團隊表示，目前最大的變數在於利率走勢，如果荷姆茲海峽遲遲無法通行，油價維持高檔勢必推升通膨，各大央行恐被迫升息，由於黃金無法孳息，利率上升將提高持有黃金的機會成本，導致黃金遭到拋售，在市場訊息變化莫測的情況下，近期貴金屬市場波動大增，投資前要注意風險，提醒須嚴守操作紀律，善設停利停損點。

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