輝達＋AMD狂5兆砸投資台灣 韓媒嚇瘋了悲嘆1事

輝達和AMD加大對台投資。圖左為AMD執行長蘇姿丰，右為輝達執行長黃仁勳。（路透，資料照，本報合成）

〔財經頻道／綜合報導〕AMD執行長蘇姿丰及輝達執行長黃仁勳近期先後抵台，AMD宣布投資台灣100億美元（約台幣3150億），黃仁勳更強調，台灣AI產業正在蓬勃發展，輝達每年在台灣支出已來到1000億美元（約台幣3.15兆），正朝1500億美元（約台幣4.72兆）邁進。2家公司規劃在台投資額達1600億美元（約台幣5.04兆）。韓媒指出，隨著輝達和AMD加大對台投資，卻遲遲沒有宣佈在韓的直接投資計劃，AI半導體價值鏈進一步集中在台灣的可能性越來越大了。

韓媒《Hank Yung》報導，輝達執行長黃仁勳已將台灣視為人工智慧（AI）革命的關鍵樞紐，並宣布每年在台灣投資1500億美元。

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輝達執行長黃仁勳27日在台灣總部預定地召開台灣員工大會表示，在4、5年前，輝達每年在台灣的投資就已達100億美元至150億美元，如今每年在台投資已達1000億美元，正朝1500億美元邁進，台灣AI生態系真的是棒到不可思議（incredible ecosystem）。

黃強調，台灣就是AI革命的核心，晶片在這裡誕生，封裝在這裡完成，系統在這裡製造，AI超級電腦也在這裡打造。

報導提及，輝達台灣總部將於今年動工建設，預計2030年完工，建成後僱用4000名員工。輝達計畫在台灣加強與全球最大晶圓代工廠台積電的合作，並擴大與鴻海、緯創、廣達等人工智慧伺服器製造合作夥伴的結盟。

除了輝達外，AMD也計劃擴大在台灣的投資，AMD在5月21日宣布計劃在台灣人工智慧領域投資超過100億美元，以提升其先進人工智慧晶片的生產和組裝能力。

報導直言，隨著輝達和AMD相繼加大對台灣的投資，卻遲遲沒有宣佈在南韓的直接投資計劃，人工智慧半導體價值鏈（涵蓋設計、製造和組裝）進一步集中在台灣的可能性越來越大。

報導說，隨著台灣崛起為AI半導體生態系的中心，市場格局正在轉變，南韓作為高頻寬記憶體（HBM）等關鍵組件供應商的角色也日益凸顯。

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