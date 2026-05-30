市場風向變了？ 國際油價好慘跌不停 庫存下降也救不了行情

國際油價週五（29日）下跌。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕由於交易員等待美國、以色列與伊朗已就停火達成協議的消息，國際油價週五（29日）下跌逾2%，並創下自4月初以來最大單週跌幅。

週五到期的7月交割布蘭特原油期貨，下跌1.66美元，跌幅1.8%，結算價報每桶92.05美元。

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美國紐約西德州中級原油（WTI）期貨收於每桶87.36美元，下跌1.54美元，跌幅1.7%。

Again Capital合夥人基爾達夫（John Kilduff）表示：「顯然，市場認為停火將會輕輕鬆鬆達成，而且已經塵埃落定。」

美國與伊朗之間持續3個月的戰爭期間，市場不斷傳出衝突即將結束的消息；若衝突結束，將使至關重要的荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）恢復通行。全球約五分之一的石油與天然氣供應需經由該海峽運輸。即使雙方都暗示協議即將達成，但對協議內容的描述仍存在一些差異。

伊朗法斯通訊社（Fars News Agency）表示，伊朗尚未決定是否批准該協議，而該協議要求伊朗在不設限制的情況下開放海峽，但伊朗將根據「自身預先制定的安排」重新開放這條水道。伊朗曾表示，在衝突結束後，將對通過海峽的船隻進行管理，並向過境船舶收取費用。

美國總統川普（Donald Trump）再次呼籲伊朗立即重新開放海峽，這條水道的封閉已推動全球能源價格大幅上漲。由於有關海峽可能重新開放的訊號相互矛盾，導致近幾個交易日油市波動劇烈，兩大原油指標價格單日波動幅度一度高達6美元。

布蘭特原油本週累計暴跌約11%，創下7週以來最大單週跌幅。WTI本週跌幅超過9%，創6週來最大單週跌幅。兩項指標均跌至4月中旬以來最低水準。

瑞銀（UBS）分析師史陶諾瓦（Giovanni Staunovo）表示：「儘管經由荷姆茲海峽的石油運輸仍受到限制，且石油庫存持續下降，但市場焦點仍放在美國與伊朗達成協議的可能性上。」他補充說：「油價下跌可能迫使部分市場參與者平倉其多頭部位。」

美國能源資訊署（EIA）週四表示，由於煉油廠與消費者需求增加，上週美國原油、汽油與蒸餾油庫存均下降；另一方面，原油出口量每日減少116萬桶，降至每日440萬桶。

德國商業銀行（Commerzbank）基於荷姆茲海峽未來2個月仍無法恢復正常航運的情境，將布蘭特原油價格預測上調至9月底每桶90美元、年底每桶85美元。

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