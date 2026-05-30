Costco會員準備收紅包！執行長鬆口「關稅退款回饋計畫」 細節一次看

Costco執行長瓦克里斯週四（28日）對此表示，公司已開始提交關稅退款申請。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕美國聯邦最高法院裁定川普無權依據《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）課徵關稅，美式賣場好市多（Costco）執行長瓦克里斯（Ron Vachris）週四（28日）對此表示，公司已開始提交關稅退款申請，預計未來數月將分批獲得已核准的退款，公司計畫將這些退款「以某種形式」回饋給會員，但具體方式將取決於實際退款金額。

在美國最高法院於今年2月裁定相關關稅無效後，Costco是數千家向美國聯邦政府提起訴訟、要求返還政府先前徵收關稅的企業之一。另一方面，Costco目前也在美國面臨一項集體訴訟，該訴訟主張，Costco若從政府獲得任何關稅退款，這些款項應返還給其會員。

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瓦克里斯週四證實，Costco確實打算將這筆關稅退款回饋給會員，不過截至目前為止，公司尚未收到美國聯邦政府的退款。

瓦克里斯在週四的財報電話會議上表示：「我們的計畫是，以某種形式將先前轉嫁給會員的那部分關稅返還給會員。」公司已開始提交關稅退款申請文件，並預期在未來數個月內，將陸續收到相關款項。

瓦克里斯補充說：「我們將返還多少給會員，以及會在何時返還，取決於多項因素，包括我們實際收到多少退款以及款項何時到帳，還有針對公司返還程序所提起訴訟的後續發展。」

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