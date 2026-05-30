美股收盤》科技股強勁！道瓊漲363點 台積電ADR反跌1.5％

週五美股上漲。（法新社）

〔即時新聞／綜合報導〕受到戴爾等科技股提振，投資人也繼續等待美伊協議的消息，週五華爾街主要股指再度創下歷史新高，且週線和月線雙雙上漲，道瓊工業指數上漲363.49點、0.72%，標普500指數上漲0.22%，那斯達克指數上漲0.2%，費城半導體指數幾乎平盤，台積電ADR反跌1.51%，收在418.45美元。

綜合外媒報導，美國總統川普發文稱，他將於週五就伊朗核協議做出最終決定，並堅稱伊朗「必須同意永遠不擁有核武」，且荷姆茲海峽須「立即開放」。伊朗消息人士則稱川普對協議說法「真假參半」。

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戴爾科技股價飆升近33%，創下最佳單日表現，這家筆記型電腦製造商已公布的第一季營收和利潤均超出預期，並上調全年業績預期。美光及高通股價分別上漲超過5%和3%，延續近期的漲勢，美光5月股價飆漲近88%，高通則上漲近40%。

自4月30日以來，標普指數上漲5.15%，那指上漲8.36%，道瓊上漲2.78%，標普指數連續第九週上漲，創下自2023年12月以來最長的連漲紀錄。

道瓊工業指數上漲363.49點或0.72%，收51032.46點。

標普500指數上漲16.43點或0.22%，收7580.06點。

那斯達克指數上漲55.15點或0.20%，收26972.62點。

費城半導體指數上漲0.24點或0.00%，收12829.38點。

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