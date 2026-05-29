投顧業今年最大張紅單！金管會出重手 亞太投顧狠吞100萬罰鍰

金管會出重手，亞太投顧下吞100萬元大筆罰鍰。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕有投顧業收到百萬罰鍰！金管會今天公布最新裁罰命令，由於「亞太國際證券投資顧問公司」沒有落實洗錢防制及內部控制等共有五項缺失，金管會核定裁罰100萬元，予以糾正，這也是今年以來國內投顧業裁罰金額最高的案子；若以近六年（2021年至2026年）來看，本案裁罰金額排名第三。

根據統計，近六年來，國內投顧業遭金管會裁罰金額之前三大案件與金額，依序為「丹尼爾投顧」：因涉及將資金長期借予董事長、未經核准提供服務及變更營業處所等五大嚴重違規，遭金管會裁處罰鍰300萬元，並解除其董事長職務。

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罰鍰第二高是「時間投顧」：由於涉及未配置適足業務人員、違規將離職人員名義作為全權委託投資經理人等內部控制重大瑕疵，遭金管會裁處罰鍰120萬元及警告處分。

至於投顧業第三大張裁罰，是今天剛剛出爐，亞太投顧的違規處分案。金管會說明，該公司未落實執行下列洗錢防制及打擊資恐相關風險控管機制及內部控制制度，違反洗錢防制相關法令規定，因此，依洗錢防制法予以裁罰。

對此，金管會說明，亞太投顧共有五大缺失：

1、未辨識或驗證客戶身分並保存客戶身分證明文件影本或予以記錄。

2、未以風險基礎方法決定客戶風險強度。

3、未經董事會通過訂定「防制洗錢及打擊資恐計畫」並據以執行。

4、未有查詢確認客戶是否為現職或曾任國內外政府或國際組織之重要政治性職務人士之相關紀錄。

5、後續未對客戶帳戶及交易進行持續監控及建立可疑交易申報及相關監控機制且未有紀錄保存。

針對裁罰結果，金管會說明，依洗錢防制法第8條第5項及第10條第4項規定，對核亞太投顧處罰鍰新臺幣100萬元整，並依投信投顧法第102條規定，予以糾正。

此外，金管會今天也開出另一張罰單，但罰鍰金額較小；這是針對「新光人壽保險公司」，由於其辦理個人資料保護作業，有違反「個人資料保護法」相關規定，因此，金管會今天依法核處2萬元罰鍰，並分別限期1個月改正。

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