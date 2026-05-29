聯發科股價狂飆還能追嗎？聯發科共同營運長顧大為回應了

聯發科總經理暨營運長陳冠州（右）與聯發科共同營運長暨財務長顧大為（左）。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕IC設計龍頭聯發科（2454）因成功跨入AI ASIC業務，打進Google TPU供應鏈，股價一飛衝天，股價短短不到兩個月狂飆逾一倍，甚至成為台股最大尾的處置股，被問及現在股價是否太貴或是太便宜，聯發科共同營運長暨財務長顧大為表示，公司向來無法評論股價，聯發科具有三大特點，首先具備穩定的現金流與現金股利，再來則是公司持續穩定成長，最重要的是聯發科總能在產業轉折時抓到機會，投資人應以中長期角度來看，聯發科能給予股東中長期的回報。

顧大為指出，若以中長期股東角度來看，主要看公司發展與投資回報，首先要有穩定的現金流與現金股利，再來是公司發展，聯發科從最早期營收30-40億美元，後來跳到100億美元，近年更進一步達到200億美元規模，公司一直持續發展往下走，更重要的是公司有沒有抓到新的發展機會，聯發科「一而再，再而三」地在產業與時代的轉折抓到新的發展機會，以中長期來看，聯發科能夠帶給股東不錯的回報。

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