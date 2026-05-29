國票金控前董座魏啟林卸任談最大遺憾：「沒有一天停止洽談併購」

國票金控前董事長魏啟林正式卸任，談起過去15年的併購過程，表示「任內沒有完成併購」是他最深的遺憾。（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕國票金控由公股主導的時代來臨，原任董事長魏啟林回顧過去長達15年的任期，臨卸任時刻，直言最無法認同外界描述的「公司治理亂象」，強調國票金控多年來在公司治理、法遵、風控、稽核與專業經營上投入巨大心力，外界的誤解讓經營團隊備感挫折；此外，他澄清股東們並沒有反對併購，強調過去15年非常認真的談併購，「全台灣的銀行幾乎都試過」，股東們非常積極的配合找尋標的，「任內沒有完成併購」也成為他最深的遺憾。

國票金控前董事長魏啟林今日舉行任內最後一次股東會，會中向股東們強調今年以來的亮麗獲利表現，更在會後接受媒體聯訪，再次澄清外界對國票金公司治理的質疑。

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魏啟林說，國票金控沒有實體銀行，在過去10多年非常的積極洽談併購，「一天都沒有停止」接觸可能的標的。他細數曾洽談過的對象，包括過去的萬泰銀、京城銀、台中三信商銀、上市前的上海商銀、被富邦金併購的日盛金，甚至也與台灣人壽談過，他澄清，國票金控並非如外界認為，不努力擴張或是股東不願併購，而是在股東們的支持下，經過一次次的洽談，卻因為價格、競爭對手、法規限制、資本規模與市場條件等因素，均未能完成。

他坦言，直到最近的一次與安泰銀行洽談合併，第一次發生股東意見不合，後來情勢演變成現在的狀況。他無奈的表示，這些股東間並沒有仇恨，只是想法不一樣，在他看來，這類問題其實是可以處理的。

但因股東意見不合演變成外界認為的公司治理不佳，魏啟林更是為經營團隊喊冤，強調股東間有不同意見，正是「多元的商業民主」。他認為，公司治理健全，才會允許不同聲音出現，越安靜的公司反而可能隱藏問題。股東在董事會中以強烈方式互相監督，董事會讓各方充分發言，這在他看來是最健全的公司治理表現，不應被錯誤解讀為治理混亂。

魏啟林雖然卸任金控董事長職務，但仍擔任國際票券董事長，任期至今年8月底。由於台鋼已徵詢魏啟林，邀請他擔任台鋼法人代表，魏啟林表示，他仍在考慮中尚未決定。但他仍不忘提醒新經營團隊，國際票券成立於1977年1月15日，明年就滿50年，「張董就要辦50週年茶會了！」

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