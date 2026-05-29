黃仁勳預告：下半年會很忙 明年更會忙到不可思議

輝達執行長黃仁勳預告不只下半年很忙，明年更會忙到不可思議。（記者田裕華攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳集結台灣AI供應鏈打造出輝達MGX AI工廠生態系（NVIDIA AI Factory MGX Ecosystem），今日黃仁勳特別邀請多家MGX AI工廠生態系夥伴一起慶祝，黃仁勳表示，為了迎接新一代伺服器平台Vera Rubin 量產，輝達在台灣製造AI超級電腦的產能將翻倍，下半年會非常忙，明年將會忙到不可思議，輝達今年成長了將近100%，明年應該還會再成長同樣的幅度，最終結果會如何還要再觀察，但明年肯定會是非常、非常豐收的一年。

針對目前供應鏈短缺問題，包括ABF載板、記憶體短缺問題，黃仁勳指出，供應鏈與供給問題永遠不會真正解決，因為輝達的需求實在太大了，只能持續努力工作。

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黃仁勳說，他在每場會議就是和大家談到未來，談到眼前的機會、未來的挑戰，同時更要理解我們正在邁向的是多麼驚人的巨大機會，我的工作就是花時間和CEO們以及整個生態系合作夥伴交流，幫助他們理解，為什麼未來如此光明，並一起朝那個未來前進。

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