熱錢推升新台幣創3個月新高 週線、月線同步收紅

〔記者陳梅英／台北報導〕台股今日狂飆上千點，大盤指數續創歷史新高紀錄，外資買超803億元、熱錢持續匯入下，也推升新台幣兌美元匯率重返31.3字頭，最後收在31.384元、升值4.4分，匯價創下3月以來3個月新高。

本週新台幣共升值1.84角或0.59%，週線翻紅；5月以來儘管中東戰事反覆，美元續在高檔，但是受惠於股市大漲、熱錢流入，新台幣勁揚2.64角或0.84%，月線連2紅。

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台股今日大漲1096.50點，收在44732.94點，成交值1.8兆元，量價同創新高。三大法人同步買超，合計買超1018.78億元。其中，外資回頭買超803.55億元，為史第3大。

外資熱錢大舉湧入，帶動新台幣匯價盤中最高升抵31.317元，勁揚逾1角，若週末美伊情勢未惡化，不排除下週有望挑戰31.3元。

由於市場傳出美伊談判出現突破性進展，相關協議只待美國總統川普簽署，油價應聲回落，市場風險偏好明顯回升，美元指數一度回落至98，使得主要亞幣普遍走升。

根據央行統計，美元指數今日下跌0.22%、韓元重挫0.36%、人民幣升值0.17%、日圓與新台幣同升值0.14%、新幣升值0.11%。

匯銀人士指出，儘管台股漲翻天，外資本週買超台股逾1600多億元，熱錢匯入同步推升新台幣匯價，但因美伊遲遲未簽署協議，國際油價與美元處於高檔，多少壓抑台幣升值空間，加上央行也不樂見台幣升值太快，維持雙向穩匯操作，使新台幣匯價呈現緩升走勢。

展望後市，匯銀人士認為，新台幣匯價短期走勢仍將受到外資動向、美伊協議進展以及美元指數變化牽動。若股市多頭趨勢不變，熱錢持續匯入，後續不排除測試31.2元甚至31.1元價位。

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