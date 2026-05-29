第1季GDP成長14.55％創48年新高 預估全年出口近9000億美元

今年第1季GDP成長14.55%，創48年新高，預估全年出口近9000億美元。（歐新社）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕主計總處今公布第1季GDP初步統計14.55%、創近48年新高；預測今年GDP成長9.64%、創16年新高。主計總處官員表示，主要是AI需求超乎預期，今年商品出口上修1114億美元、達8945億美元，出口增幅39.77%創50年最高，加上民間投資及消費均優於預期，因此今年GDP再度上修。

根據主計總處統計，今年第1季GDP（國內生產毛額）上修至14.55％、為近48年新高，較4月概估數上修0.86個百分點；預估第2至4季GDP成長10.83%、9.44%及4.65%，全年GDP成長9.64％、上修1.93個百分點；每人GDP為4萬5610美元，消費者物價指數（CPI）上漲1.93％、上修0.25個百分點。

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主計總處指出，雖然中東戰爭帶動原油及國際原物料價格上漲，但政府採取多項穩定物價措施，因此3至5月國內油料費較前2月漲幅大約只有同期間OPEC油價漲幅的5分之1，有效減輕對國內物價的影響；另一方面，由於國內景氣很不錯，薪資 持續調高，服務類價格漲幅還會持續，因此將今年CPI上修至1.93%。主計總處綜合統計處長蔡鈺泰表示，今年CPI在2%以下的可能性很高。

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