林修銘合體洪麗寗 談資本市場支持AI供應鏈征戰全球

交易所董事長林修銘（左）與緯穎董事長洪麗寗（右）共同接受專訪。（證交所提供）

〔記者陳永吉／台北報導〕臺灣證券交易所董事長林修銘於本週與AI大廠緯穎（6669）董事長暨策略長洪麗寗，共同接受外電專訪，專訪聚焦全球AI熱潮帶動下的資本市場與供應鏈發展趨勢，而臺灣資本市場正透過高流動性與國際化平台，支持緯穎等關鍵AI供應鏈企業持續擴大全球布局。

受惠AI題材，臺灣股市市值於5月超越印度，成為全球第五大股票市場。林修銘表示，臺灣擁有全球唯一「從晶圓代工到系統組裝」的完整AI生態系，這種全生態系的產業透明度與地理聚合，創造了絕無僅有的「生態系估值溢價（Ecosystem Valuation Premium）」，讓臺灣成為全球AI資本定價的關鍵樞紐。

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林修銘強調，臺灣具備完整AI供應鏈優勢，「我們賣的不是單一公司，而是整體供應鏈」，國際投資人應看見臺灣供應鏈的整體價值。隨著AI基礎建設需求持續擴大，臺灣不僅是全球AI技術與製造的重要基地，資本市場也正逐步成為支撐相關產業發展的重要樞紐；證交所將持續扮演串聯國際資本與臺灣創新產業的平台，協助上市公司深化加強與投資人溝通，進一步將技術優勢轉化為長期投資價值。

緯穎董事長洪麗寗表示，AI發展已升格為全球性的基礎建設升級浪潮，雲端巨頭（CSP）大幅調高資本支出大舉建置資料中心，這讓客戶的每一筆需求，轉化到供應鏈身上都成為龐大營運資金的考驗。針對海外產能布局，洪麗寗進一步分享，緯穎推動跨國的供應鏈布局，需要高度穩健且國際化的資本結構，臺灣資本市場的成長活絡與高流動性，是緯穎走向國際市場、連結全球資本時最堅實的後盾。

林修銘也表示，資本市場正同步提供企業全球布局所需的資金動能與國際能見度，展現產業與資本市場相互支撐的生態系優勢；為此，證交所將持續推動市場制度改革與產品發展，包括優化零股交易制度以及推動ETF商品發展，以強化臺灣市場的國際連結能力，讓全球投資人更有效率地參與臺灣科技產業的成長。

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