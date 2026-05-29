國票金新董座張兆順上任 「金控副董」未入議程

國票金今（29）日完成董事改選後，下午隨即召開董事會，推舉前兆豐金董事長張兆順為董事長。（資料照）

〔記者李靚慧／台北報導〕國票金今（29）日完成董事改選後，下午隨即召開董事會，推舉前兆豐金董事長張兆順為董事長，並選出兆豐金控獨董吳瑛擔任總經理，待主管機關核准後生效。至於外界關注的「金控副董事長」並未列入議程，因此，原任總經理陳冠舟任期屆滿，今日起僅單純擔任國票金董事。

由於先前市場傳言，耐斯集團與公股達成共識，在董事改選後，公股規劃吳瑛擔任金控總經理，原任總經理陳冠舟將安排擔任金控副董事長，引發外界關注，紛紛質疑公股是否有「圖利特定民股」之嫌，因反彈聲浪巨大，據轉述，今日董事會並無「副董事長」選任案，會中也未討論到任何相關議題。

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國票金今（29）日舉行股東常會進行董事改選，下午隨即召開首次董事會，選出新任董總。原任董事長魏啟林（右）、總經理陳冠舟（左）正式卸任。（記者李靚慧攝）

據轉述，今日為新任董事會首次會議，公、民股代表「行禮如儀」，或許希望首次的會議不要有太濃厚的煙硝味，因此並未提及敏感話題，「讓大家好過些」，預期下一次董事會，將會有更進一步的實質討論。

根據公告，新任薪資報酬委員會名單為５席新任獨立董事，分別謝智源、梁穗昌、李文雄、楊家興及陳惟龍。國票金表示，今日選出的10席一般董事及５席獨立董事名單，仍需送交金管會，由金管會審核其適格性。

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