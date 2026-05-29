苗議員爭取輝達來苗栗設第二總部 鍾東錦允諾繼續努力

針對議員建議苗縣府爭取輝達公司來苗栗設第二總部，縣長鍾東錦允諾繼續努力。（記者張勳騰攝）

〔記者張勳騰／苗栗報導〕輝達（Nvidia）執行長黃仁勳近日訪問台灣，引發全國話題，苗栗縣議員鄭秋風今（29）日總質詢指出，苗栗後龍高鐵特定區有2萬2000坪用地，相當適合做為輝達第二總部，希望苗栗縣政府積極與輝達公司洽談爭取，給後龍鎮一個機會，並帶動苗栗繁榮發展；縣長鍾東錦允諾會繼續努力。

鄭秋風今天秀出「北台積、南美光，苗栗歡迎輝達」的簡報質詢，後龍高鐵產業專區有2萬2000坪用地，建議戰鬥力十足的縣府團隊，爭取第二總部設在後龍高鐵產業專區，打響後龍知名度並提高苗栗的國際能見度，並帶來周邊產業增進繁榮，後龍將成為名副其實的後起之秀。

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苗縣府工商處長詹彩蘋表示，去年就有行文給輝達公司，邀請該公司能進駐苗栗，但未有下文，會繼續努力。

鍾東錦則指出，其實在輝達設立北士科總部前，苗縣府就行文說明苗栗用地及水電資源豐沛的優點，表達歡迎到苗栗設立第一總部的意願，但未獲具體回應；若輝達計畫在台灣成立第二總部，後龍高鐵特定區的土地非常適當，縣府目前正努力透過管道尋求與輝達高層溝通；此外，配合明年台灣燈會在高鐵特定區登場，希望能邀請輝達執行長黃仁勳出席幫苗栗點燈，也可視察用地的各項優點，但不知苗栗是否有此好運氣。

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