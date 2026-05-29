CCL大廠擴大在台產能 豪砸157.8億桃園蓋新廠

投資臺灣事務所今（29）日通過4家企業擴大投資臺灣。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕投資臺灣事務所今（29）日通過4家企業擴大投資臺灣，包含臺商回臺方案的「不具名」高階電子材料公司、菱生精密、微程式資訊，以及中小企業方案的以曜公司。其中不願具名的CCL（銅箔基板）製造大廠投資157.8億元，預計在桃園觀音產業園區興建新廠。

某高階電子材料廠商為全球領先綠色環保無鹵素基板供應業者，長期投入高階材料研發，持續推出多元低耗損至超低耗損材料產品，並廣泛應用於高階印刷電路板、高速傳輸、高頻通訊、IC載板及先進封裝等領域。

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為因應市場需求並擴充在臺產能，該公司規劃投資約157.8億元，於桃園觀音產業園區興建新廠，預計創造560名就業機會。新廠將導入智慧化資訊系統，結合AI演算法分析產線數據，強化工安監測與製程管理，以提升生產效率及工作環境安全；同時將建置能源管理系統及再生能源設施，朝綠色智慧工廠方向發展。

菱生精密深耕半導體封裝及測試領域超過半個世紀，專注於MEMS（微機電）、光學元件、電源管理IC封測等業務，穩居國內MEMS封裝領導地位。為強化市場競爭力及因應智慧終端市場需求，菱生精密預計投資約6億元，於臺中市潭子區及梧棲區廠區建立新產線，擴充快閃記憶體、微機電與感測元件封裝產能。新產線將導入智慧機聯網技術，並透過AI輔助生產決策，提升製程效率。這次是菱生精密繼109年申請臺商回臺方案後，再次擴大在臺營運版圖，並為臺中地區創造更多就業機會。

以曜公司為進口肉品加工廠商，主要與美國、中南美洲、紐澳及歐洲等地知名肉品商合作，進口優質牛肉、豬肉與羊肉產品，進行分切加工後提供國內餐飲業、批發商或團購客戶。因應訂單需求，以曜預計投資約5.2億元於臺中大肚區興建新廠增加產量，將創造48名就業機會，積極招募並培育中台灣優質的食品與專業技術人才。

截至目前「投資臺灣三大方案」已吸引1758家企業約2兆6699億元投資，預估創造16萬5982個本國就業機會，後續尚有28家廠商排隊待審。

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