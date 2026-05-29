政府保證2034年前不缺電 黃仁勳回這句現場尷尬沉默

有媒體詢問政府喊出2034年前不缺電的保證，他僅以一句「Maybe（也許）」，讓現場一度沉默。（資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕輝達執行長黃仁勳昨（28日）晚間宴請台灣重要供應鏈夥伴，會後受訪時，有媒體詢問政府喊出2034年前不缺電的保證，他僅以一句「Maybe（也許）」，讓現場一度沉默，也引發網友討論。

綜合媒體報導，黃仁勳昨晚接受媒體訪問，有媒體提及政府保證2034年前仍有足夠能源供應的說法，黃仁勳僅回一句「Maybe」（也許），讓現場一度尷尬沉默。

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隨後，媒體追問所以是要更多能源供應？黃仁勳再度回「yeah,Maybe」，黃仁勳進一步強調，台灣需要充足的能源來建造晶片廠、封裝廠以及電腦廠，更需要在台灣本地建置AI數據中心。他重申，台灣不應該只是為全球其他地方建造AI電腦，台灣自己本身也應該要使用AI。

黃仁勳回應也引發網友討論，有網友認為：「回Maybe已經很給面子了」、「Maybe就是外國人的敷衍式不信任回答了」；而名嘴周玉蔻則批，黃仁勳若反對現行能源政策，就說反對現行能源政策，不要每次都留下曖昧空間，更不要讓一句「Maybe」，變成國際社會誤解台灣的理由。

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