烏山頭水庫光電浮台觸底泥 能源署︰已預防性拆卸、斷電隔離

台南烏山頭水庫水面型光電已因應水位下降啟動預防機制。（資料照）

〔記者林菁樺／台北報導〕近期水庫水位持續下降，引發地方人士關切台南烏山頭水庫水面型太陽光電案場，出現部分浮台接觸底泥及管線曝曬等疑慮。經濟部能源署今（29）日表示，光電業者已啟動旱季應變機制，針對部分區域實施預防性支架與模組拆卸作業，受影響串列也已完成斷電隔離；至於外界擔憂的裸露管線問題，現場均採高規格雙層耐候材料，整體案場目前仍維持安全監控狀態，請民眾放心。

能源署說明，水面型太陽光電於設計之初，即已將枯水期之水位變動與地形因素納入安全係數考量。因應近期烏山頭水庫水位持續降低，廠商自上週起已提升管理強度，改為每日派員實地巡檢。

請繼續往下閱讀...

能源署指出，本週因部分浮體平台接觸水庫底泥，為避免底泥地勢不平造成結構受力不均或變形風險，業者已主動針對特定區位進行「預防性支架與模組拆卸作業」。所有拆卸區域的光電串列，也同步完成電氣隔離，也就是斷電、不發電，以確保整體系統運作安全。

針對外界質疑管線裸露、恐因烈日曝曬導致脆化受損，能源署強調，案場線路採雙層高規格防護設計。外層為高密度聚乙烯（HDPE）材質，具備抗腐蝕、耐高溫及抗紫外線能力；內層則DC1000V專業光電線路，可耐高溫、高濕與高壓，專為戶外嚴苛環境設計，長期曝曬下仍可維持安全運作。

能源署強調，推動再生能源與維護環境安全同等重要，後續將持續嚴密監督水庫光電案場維運情況，並要求業者落實每日巡檢與動態調整，在兼顧水資源保護與綠能發展下，維持最高公共安全標準。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法